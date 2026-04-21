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본문 요약

사건 무마를 대가로 피의자들에게 억대 뇌물을 받은 관세청 소속 특별사법경찰관이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

검찰은 오는 10월 공소청 출범 이후 검사의 특사경 지휘·감독권이 폐지되면 특사경의 수사권 남용 문제가 더 심해질 거라고 예상했다.

검찰은 특사경 지휘·감독권 폐지시 특사경이 피의자 신병 확보 후 검사 지휘 없이 임의로 피의자를 석방할 수 있게 되므로 통제장치 마련이 필요하다고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘억대 뇌물 받고 수사무마’ 관세청 특사경 구속기소

입력 2026.04.21 17:11

  • 이홍근 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경향신문 자료사진

경향신문 자료사진

사건 무마를 대가로 피의자들에게 억대 뇌물을 받은 관세청 소속 특별사법경찰관(특사경)이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 반부패2부(부장검사 이상혁)는 지난 2월27일 전 관세청 서울세관 소속 수사팀장 A씨를 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 등 혐의로 구속 기소했다고 21일 밝혔다. 뇌물을 건넨 이들은 이날 불구속 기소됐다.

A씨는 2023년 9월 코카인 밀수 혐의로 긴급 체포한 B씨에게 불구속 수사 등 편의를 제공해 주겠다면서 B씨 아버지에게 5000만원의 뇌물을 받은 혐의를 받는다. 같은 해 12월 합성대마 매매 혐의 피의자인 C씨의 가족에게 같은 방식으로 2000만원을, 2024년 1월 합성대마 밀수 혐의로 체포한 D씨의 가족에게 5000만원을 받은 혐의도 있다.

검찰에 따르면 A씨는 2024년 5~8월 의류수입업체를 운영하는 이들에게 관세 포탈로 세금과 벌금이 수억원 부과될 예정이라고 하면서 총 2500만원을 받기도 했다. A씨는 이 과정에서 업자들에게 “2500만원을 현금으로 주시면, 제가 그 돈을 받아서 사건을 아예 종료를 해버리는 걸로 (하겠다)”고 말했다.

A씨는 담당 사건 피의자의 주거지, 사무실 등을 압수수색해 피의자의 직업과 가족관계, 재력 등을 파악해 범죄에 활용했다. 피의자의 배우자 직업이 대학교수인 점을 언급하면서 “배우자는 입건되지 않게 해 주겠다”며 노골적으로 뇌물을 요구하는 식이다. 당초 관세청은 A씨가 뇌물을 요구한 사실만을 확인해 검찰에 고발했으나, 검찰은 직접 수사를 통해 A씨가 총 1억4500만원의 뇌물을 받은 사실을 확인했다.

검찰은 오는 10월 공소청 출범 이후 검사의 특사경 지휘·감독권이 폐지되면 특사경의 수사권 남용 문제가 더 심해질 거라고 예상했다. 검찰은 특사경 지휘·감독권 폐지시 특사경이 피의자 신병 확보 후 검사 지휘 없이 임의로 피의자를 석방할 수 있게 되므로 통제장치 마련이 필요하다고 밝혔다. 앞서 더불어민주당은 검사의 직무 범위에서 특사경 지휘·감독권을 삭제한 공소청법안을 국회에서 통과시켰다.

검찰은 “검찰청법에 특사경 지휘·감독을 검사의 직무와 권한으로 규정한 것은 각 기관별 형사사법권 행사의 적절성·통일성을 확보하는 동시에 특사경의 위법·과잉수사를 감독해 국민의 인권을 보장하려는 취지”라며 “특사경 수사권의 적정한 행사를 감시·견제할 장치를 마련할 필요가 있다”고 밝혔다.

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