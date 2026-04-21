나나, 강도 사건 재판서 “내 눈 똑바로 봐라” 격앙···“흉기 소지 침입 맞다”

3차 공판···피고인, 여전히 흉기 소지 부인 재판부, 두 차례 추가 공판 후 6월 선고키로

자택 침입 강도 사건의 증인으로 재판에 출석한 그룹 ‘애프터스쿨’ 출신 배우 나나(본명 임진아) 모녀가 “피고인이 흉기를 들고 침입한 것이 맞다”고 주장했다.

의정부지법 남양주지원 형사1부는 21일 나나의 집에 흉기를 들고 침입해 금품을 훔치려다 미수에 그친 혐의(강도상해)로 재판을 받는 김모씨(34)의 3차 공판을 진행했다.

김씨는 지난해 11월15일 오후 6시쯤 경기 구리시의 나나 자택에 흉기를 들고 침입해 나나 모녀를 목 조르는 등 위협하고 돈을 요구한 혐의로 구속기소 됐다. 이 과정에서 나나 모녀에게 전치 21∼33일 상해를 입혔으나 제압돼 미수에 그쳤다.

나나는 이날 증인 신문에서 “다급한 소리를 듣고 거실로 나와보니 피고인이 넘어진 엄마의 목을 조르고 근처에 흉기가 떨어져 있었다”고 말했다. 이어 “오른손으로 흉기를 집어 들고 마구 휘둘렀고 피고인이 장갑을 낀 두 손으로 흉기 날을 잡고 버텨 왼손 주먹으로 얼굴을 몇 차례 가격했다”고 덧붙였다. 이 과정에서 피고인은 목 부위에 피가 났고 나나는 오른손에 열상을, 왼손에 타박상을 각각 입었다.

나나의 어머니는 “피고인이 베란다를 통해 침입하면서 흉기를 들고 있었다”며 나나의 증언과 비슷한 취지로 주장했다.

반면 피고인 김씨는 흉기 소지를 부인했다. 그는 지난 1차 공판 때도 “어머니 수술비가 필요해 돈을 훔치려고 했을 뿐 흉기를 갖고 있지 않았다”고 주장했다. 강도상해 혐의는 부인하고 절도 미수 혐의만 인정한다는 취지다.

나나는 이날 법정에 들어서자마자 피고인을 향해 “재밌니? 내 눈 똑바로 봐라”며 감정을 표출하는 등 증언 내내 격앙된 모습을 보였다. 재판부가 하고 싶은 말을 묻자 “이 사건으로 트라우마가 생겼고 택배가 오면 호신용 스프레이를 들고 나가는 등 집이 더는 안전하지 않은 장소가 됐다”며 “피고인이 왜 재판을 길게 끌어 1차·2차·3차 가해를 하고 수모를 겪게 하는지 모르겠다. 여기서 그만하고 반성해 형량을 줄였으면 좋겠다”고 덧붙였다.

재판부는 추가 증인 신문 등을 위해 두 차례 더 공판을 연 뒤 오는 6월4일 선고하기로 했다.