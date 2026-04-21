퀄컴 CEO, 삼성·SK·LG 연쇄 회동…AI·반도체 협력 논의

크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO가 한국을 찾아 삼성전자와 SK하이닉스, LG전자 경영진들과 연쇄 회동했다. 메모리 반도체와 파운드리(위탁생산), 피지컬 인공지능(AI) 및 전장 분야를 주도하는 한국 기업들과의 협력 강화에 나선 것으로 풀이된다.

21일 업계에 따르면 아몬 CEO는 이날 한진만 삼성전자 파운드리 사업부장 등 경영진과 회동했다. 퀄컴은 자사의 차세대 애플리케이션 프로세서(AP) ‘스냅드래곤 8 엘리트 2’를 삼성전자의 2나노 공정에서 위탁 생산하는 방안을 논의한 것으로 전해졌다. 앞서 아몬 CEO는 지난 1월 ‘CES 2026’에서 “삼성전자와 2나노공정 활용 위탁생산 논의를 시작했다”고 밝힌 바 있다.

아몬 CEO는 SK하이닉스 경영진과도 만나 메모리 반도체 수급 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 최근 메모리 품귀 현상이 심화하면서 고성능 메모리 고대역폭메모리(HBM)나 소캠(SOCAMM), LPDDR(저전력) D램 등의 물량 확보에 직접 나섰다는 관측이 나온다. 퀄컴은 최근 AI 가속기 ‘AI200’ 등을 출시하며 AI 서버 시장을 공략하고 있다.

아몬 CEO는 이어 류재철 LG전자 CEO를 비롯한 경영진과도 비공개로 회동했다. 피지컬 AI를 중심으로 모빌리티와 온디바이스 AI 분야 협력 확대를 논의한 것으로 보인다. 퀄컴은 고성능 로봇 프로세서 ‘드래곤윙 IQ10’ 등 차량용 AI와 휴머노이드 등을 공개하며 피지컬 AI 시장 선점을 노리고 있고, LG전자는 최근 퀄컴이 주도하는 ‘6G 연합’에 합류했다.