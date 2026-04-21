창간 80주년 경향신문

‘제2 잼버리 우려’에 행안장관 “여수세계섬박람회 인프라 7월까지 조성···민관 합동 점검단 운영”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

윤호중 행정안전부 장관이 오는 9월 개최되는 여수세계섬박람회와 관련해 "7월까지 모든 공사가 완료될 수 있도록 속도를 내달라"고 관계기관에 주문했다.

이재명 대통령은 지난 14일 국무회의에서 " 인프라 조성과 홍보 등에 박차를 가해야 하는 시점인데, 현장에서 우려의 목소리가 나오고 있다"며 중앙정부 차원의 준비 상황 점검과 지원을 지시한 바 있다.

윤호중 장관은 "2026여수세계섬박람회는 섬의 가치를 널리 알리며, 섬의 미래 가능성을 확인하는 중요한 계기이자 지역균형 발전에 기여할 수 있는 의미있는 국제행사"라며 "관계기관과 지방정부, 교통·안전 등 민간 전문가들이 참여하는 합동점검단을 운영해 박람회 준비 상황을 체계적으로 점검하고 필요한 지원을 신속히 추진하겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘제2 잼버리 우려’에 행안장관 “여수세계섬박람회 인프라 7월까지 조성···민관 합동 점검단 운영”

입력 2026.04.21 18:00

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

여수 세계섬박람회 주행사장 공사 현장. 연합뉴스

여수 세계섬박람회 주행사장 공사 현장. 연합뉴스

윤호중 행정안전부 장관이 오는 9월 개최되는 여수세계섬박람회와 관련해 “7월까지 모든 공사가 완료될 수 있도록 속도를 내달라”고 관계기관에 주문했다.

윤 장관은 21일 전남 여수시 2026여수세계섬박람회 주 행사장인 돌산읍 진모지구를 방문해 도로와 광장, 전기·통신 시설, 전시관 등 주요시설을 점검했다.

윤 장관은 “원활한 행사 운영을 위해 주 행사장 진입도로 등에 대한 교통량 정밀분석을 실시하고, 행사기간 중 교통 혼잡을 최소화할 수 있는 실효성 있는 대책을 마련할 것”을 주문했다.

윤 장관은 또 전남도와 여수시 등 관계기관에 화장실 확충과 청결관리, 쉼터와 그늘막 설치, 숙박·음식업소 바가지요금 대책 마련, 행사장 인파 관리, 해양쓰레기 정비 등을 통해 국민 불편을 최소화할 것도 요청했다.

행안부는 여수시 요청에 따라 부 행사장인 금오도와 개도를 비롯한 주요 섬에 이동식 화장실, 그늘막 설치, 해양쓰레기 처리 등에 필요한 예산 33억원을 추가 지원하기로 했다.

섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’ 주제로 오는 9월5일부터 11월4일까지 여수 일대에서 개최된다. 박람회에는 30개국이 참여하며 300만명 이상의 관람객이 방문할 것으로 예상된다. 국비 64억원, 전남도비 154억원, 여수시비 365억 등 703억원이 투입될 예정이다.

하지만 준비 속도가 더디고 가시성이 떨어져 개최 전부터 ‘제2의 잼버리(2023 새만금 세계스카우트 잼버리)’라는 우려가 나온다. 전남도에 따르면 현재 전체 공정률은 약 59%, 주제관은 45% 수준까지 공정이 진행된 것으로 전해졌다.

이재명 대통령은 지난 14일 국무회의에서 “(세계섬박람회) 인프라 조성과 홍보 등에 박차를 가해야 하는 시점인데, 현장에서 우려의 목소리가 나오고 있다”며 중앙정부 차원의 준비 상황 점검과 지원을 지시한 바 있다.

윤호중 장관은 “2026여수세계섬박람회는 섬의 가치를 널리 알리며, 섬의 미래 가능성을 확인하는 중요한 계기이자 지역균형 발전에 기여할 수 있는 의미있는 국제행사”라며 “관계기관과 지방정부, 교통·안전 등 민간 전문가들이 참여하는 합동점검단을 운영해 박람회 준비 상황을 체계적으로 점검하고 필요한 지원을 신속히 추진하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글