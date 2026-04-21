‘항공사 기장 살인’ 김동환, 법원에 국민참여재판 신청

항공사에서 함께 근무한 동료 6명을 살해 대상으로 삼고, 이중 1명을 흉기로 찔러 살해한 혐의(살인 등)를 받고 구속된 김동환(49)이 국민참여재판을 신청했다. 김씨는 수사 과정에서 “기득권 카르텔이 자신의 인생을 망가뜨렸다”는 주장을 공개적으로 펼쳤던 인물이다.

21일 법조계에 따르면 김씨의 변호인은 이날 부산지법 형사7부(부장판사 임주혁)에 국민참여재판 의사 확인서와 본인의 의견서를 제출했다. 김씨는 다음 달 19일 첫 공판을 앞두고 있지만, 이번 국민참여재판 신청으로 일정이 변경될 수 있다.

김씨는 지난달 17일 오전 5시30분쯤 부산 부산진구 한 아파트에서 함께 근무한 기장 A씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 그는 또 범행 하루 전, 경기도 고양시 일산서구의 주거지에서 다른 직장동료인 기장 B씨를 살해하려다 미수에 그친 혐의도 받는다.

경찰 수사에서 김씨는 A씨 살해 이후 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 또 다른 전 동료의 거주지를 찾아가기도 했던 것으로 확인됐다. 김씨는 경찰 추적을 따돌리기 위해 대중교통을 이용해 도주했지만, 범행 14시간 만에 울산에서 검거됐다.

김씨는 ‘기득권 카르텔’을 범행 이유라고 수차례 주장해왔다. 하지만 검찰은 김씨가 항공사 퇴직 당시 피해자 B씨가 회장으로 있던 조종사단체 공제회와의 ‘퇴직공제금’ 소송에서 패소하면서 살인 계획을 세운 것으로 보고 있다.

김씨는 6명 중 우선 살해할 4명을 정했고, 범행이 여의치 않으면 나머지 2명 중 가능한 대상을 살해하려 한 것으로 드러났다. 그는 타인의 계정으로 항공사의 운항정보사이트에 접속해 피해자들의 운항정보를 확인하며 범행을 계획한 것으로 확인됐다.