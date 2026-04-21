경남 하동 주택 화재 70대 사망···방화 용의자 사위도 숨진 채 발견

21일 경남 하동지역에서 발생한 주택 화재 현장에서 70대 여성이 사망한 가운데 경찰이 방화 용의자로 특정한 40대 사위도 숨진 채 발견됐다.

경남경찰청 등에 따르면 이날 오후 1시 45분쯤 하동군 옥종면 한 주택에서 불이 났다.

출동한 소방당국은 주택 앞마당에서 불에 타 숨진 70대 여성 A씨를 발견하고, 진화 인력과 장비를 투입해 이날 오후 3시 19분쯤 불을 모두 껐다.

경찰은 이 사건과 관련해 A씨 사위인 40대 남성 B씨를 유력한 방화 용의자로 특정하고, 수사에 착수했다.

이후 B씨는 불이 난 주택 인근 비닐하우스에서 숨진 채 발견됐다.

B씨는 스스로 목숨을 끊은 것으로 추정된다.

경찰은 A씨 사망에 대한 범죄 관련 여부와 등 정확한 사건 경위 등을 조사 중이다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 ‘마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.