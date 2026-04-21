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경남 하동 주택 화재 70대 사망···방화 용의자 사위도 숨진 채 발견

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본문 요약

21일 경남 하동지역에서 발생한 주택 화재 현장에서 70대 여성이 사망한 가운데 경찰이 방화 용의자로 특정한 40대 사위도 숨진 채 발견됐다.

경남경찰청 등에 따르면 이날 오후 1시 45분쯤 하동군 옥종면 한 주택에서 불이 났다.

출동한 소방당국은 주택 앞마당에서 불에 타 숨진 70대 여성 A씨를 발견하고, 진화 인력과 장비를 투입해 이날 오후 3시 19분쯤 불을 모두 껐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경남 하동 주택 화재 70대 사망···방화 용의자 사위도 숨진 채 발견

입력 2026.04.21 19:03

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰 마크. 경향신문 자료 사진

경찰 마크. 경향신문 자료 사진

21일 경남 하동지역에서 발생한 주택 화재 현장에서 70대 여성이 사망한 가운데 경찰이 방화 용의자로 특정한 40대 사위도 숨진 채 발견됐다.

경남경찰청 등에 따르면 이날 오후 1시 45분쯤 하동군 옥종면 한 주택에서 불이 났다.

출동한 소방당국은 주택 앞마당에서 불에 타 숨진 70대 여성 A씨를 발견하고, 진화 인력과 장비를 투입해 이날 오후 3시 19분쯤 불을 모두 껐다.

경찰은 이 사건과 관련해 A씨 사위인 40대 남성 B씨를 유력한 방화 용의자로 특정하고, 수사에 착수했다.

이후 B씨는 불이 난 주택 인근 비닐하우스에서 숨진 채 발견됐다.

B씨는 스스로 목숨을 끊은 것으로 추정된다.

경찰은 A씨 사망에 대한 범죄 관련 여부와 등 정확한 사건 경위 등을 조사 중이다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 ‘마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

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