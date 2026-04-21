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민주당 임실군수 경선 ‘돈봉투 의혹’···정청래, 개표 보류·조사 지시

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본문 요약

더불어민주당 전북 임실군수 후보 선출을 위한 결선 투표가 금품 살포 의혹으로 중단됐다.

사태가 확산하자 정청래 당대표는 전북도당 선거관리위원회에 개표 보류를 지시하고 중앙당 차원의 철저한 조사를 주문했다.

이에 따라 애초 22일 발표 예정이었던 한득수·김병이 예비후보 간 결선 결과는 개표 보류 등에 따라 결과 발표는 순연될 것으로 보인다.

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민주당 임실군수 경선 ‘돈봉투 의혹’···정청래, 개표 보류·조사 지시

입력 2026.04.21 19:26

성준후 전 청와대 행정관이 21일 전북도의회에서 기자회견을 열고 더불어민주당 임실군수 후보 선출을 위한 당내 경선 과정의 금품 살포 의혹을 제기하고 있다. 연합뉴스

성준후 전 청와대 행정관이 21일 전북도의회에서 기자회견을 열고 더불어민주당 임실군수 후보 선출을 위한 당내 경선 과정의 금품 살포 의혹을 제기하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 전북 임실군수 후보 선출을 위한 결선 투표가 금품 살포 의혹으로 중단됐다. 중앙당이 개표 보류와 조사를 결정하면서 경선 일정은 차질이 불가피해졌다.

경선에서 탈락한 성준후 전 청와대 행정관은 21일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “지난 19일 임실군 삼계면에서 한득수 예비후보 측 운동원 추정 인물이 주민에게 금품 봉투를 전달하려다 거부당했다”고 주장했다. 성 전 행정관은 해당 인물이 한 후보 지지를 선언한 김진명 전 예비후보 측 인사라는 점을 들어 “두 캠프가 결탁한 조직적 부정행위”라며 당의 즉각적인 수사 의뢰를 촉구했다.

현재 경찰은 신고 내용을 바탕으로 관련자들에 대한 사실관계를 확인 중이다.

한득수 예비후보는 입장문을 통해 관련 의혹을 전면 부인했다. 한 후보는 “해당 인물은 타 후보 캠프 관계자로 확인됐으며 본인 선거사무소와는 무관하다”며 “허위 사실 유포와 악의적 비방에 대해 무관용 법적 대응에 나설 것”이라고 반박했다.

사태가 확산하자 정청래 당대표는 전북도당 선거관리위원회에 개표 보류를 지시하고 중앙당 차원의 철저한 조사를 주문했다.

이에 따라 애초 22일 발표 예정이었던 한득수·김병이 예비후보 간 결선 결과는 개표 보류 등에 따라 결과 발표는 순연될 것으로 보인다.

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