강원 영월군 영흥리 산불 2시간 15분 만에 진화 완료

21일 오후 6시 50분쯤 강원 영월군 영월읍 영흥리 인근 야산에서 발생한 산불이 2시간 15분 만에 진화됐다.
산림·소방 당국은 펌프차 등 장비 40대와 150여 명의 인력을 투입해 진화작업을 벌인 끝에 이날 오후 9시 5분쯤 큰 불길을 모두 잡았다.
불이 난 현장에는 초속 2.4m의 바람이 불고 있는 상태였다.
강원도산불방지대책본부 관계자는 “잔불 정리 작업을 벌인 후 정확한 산불 발생 원인과 피해 면적 등을 조사할 예정”이라고 밝혔다.
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본문 요약
21일 오후 6시 50분쯤 강원 영월군 영월읍 영흥리 인근 야산에서 산불이 발생해 인근 지역으로 번지고 있다.
불이 난 현장에는 초속 1.6ｍ의 바람이 불고 있는 상태다.
강원도 산불방지대책본부 관계자는 "야산 9부 능선에서 번지고 있는 산불을 확인했으나 일몰 후여서 헬기를 투입할 수 없는 상황"이라며 "진화 장비와 인력을 추가로 투입해 최대한 빨리 큰 불길을 모두 잡을 수 있도록 하겠다"라고 밝혔다.
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입력 2026.04.21 19:51
수정 2026.04.21 21:19펼치기/접기
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21일 오후 6시 50분쯤 강원 영월군 영월읍 영흥리 인근 야산에서 발생한 산불이 2시간 15분 만에 진화됐다.
산림·소방 당국은 펌프차 등 장비 40대와 150여 명의 인력을 투입해 진화작업을 벌인 끝에 이날 오후 9시 5분쯤 큰 불길을 모두 잡았다.
불이 난 현장에는 초속 2.4m의 바람이 불고 있는 상태였다.
강원도산불방지대책본부 관계자는 “잔불 정리 작업을 벌인 후 정확한 산불 발생 원인과 피해 면적 등을 조사할 예정”이라고 밝혔다.
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