강원 영월군 영흥리 산불 2시간 15분 만에 진화 완료

21일 오후 6시 50분쯤 강원 영월군 영월읍 영흥리 인근 야산에서 산불이 발생해 인근 지역으로 번지고 있다.

불이 난 현장에는 초속 1.6ｍ의 바람이 불고 있는 상태다.

강원도 산불방지대책본부 관계자는 "야산 9부 능선에서 번지고 있는 산불을 확인했으나 일몰 후여서 헬기를 투입할 수 없는 상황"이라며 "진화 장비와 인력을 추가로 투입해 최대한 빨리 큰 불길을 모두 잡을 수 있도록 하겠다"라고 밝혔다.