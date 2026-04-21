96순위 → 1군 필승조 → 마무리…‘문 닫고 입단’ 성영탁의 초고속 승진

안정적 제구 “장타 억제 자신”…KIA 불펜서 가장 믿을 수 있는 투수로

프로야구 KIA 타이거즈 우완 투수 성영탁(22)이 팀의 9회 마운드를 책임지는 핵심 자원으로 자리 잡고 있다. 입단 2년 차였던 지난 시즌 1군 필승조에 안착한 데 이어 올 시즌에는 ‘임시 마무리’라는 전제에도 불구하고 사실상 팀의 마지막 이닝을 맡고 있다. 2024 신인 드래프트 10라운드 전체 96순위로 입단한 선수가 단기간에 팀의 마무리로 올라선 것은 이례적인 흐름이다.



시즌 초반 3승7패로 흔들리던 KIA는 대전 한화 3연전을 기점으로 반등했다. 전환점에는 성영탁의 역할이 있었다. 그는 11일 한화전에서 8회 1사부터 1.2이닝을 1실점으로 막아내며 데뷔 첫 세이브를 기록했다. 해당 시리즈에서 KIA는 연승과 함께 시즌 첫 위닝 시리즈를 확보했고, 이후 상승 흐름을 이어갔다.



위기 관리 능력도 확인됐다. 당시 9회 심우준에게 2루타를 허용한 뒤, 2사 후 최인호에게 적시타를 맞아 1점 차로 쫓겼다. 이어 타격감이 좋은 동기 문현빈과 맞붙는 상황이었지만 추가 실점 없이 경기를 마무리했다.



성영탁은 “땅볼 유도형 투수로서 장타 억제에 자신이 있었다”고 설명했다.



15일 키움전에서도 비슷한 장면이 반복됐다. 9회 연속 안타 이후 2사 2·3루 위기를 맞았고, 벤치는 고의사구를 선택해 만루를 만들었다. 부담이 커진 상황이었지만 성영탁은 염승원을 좌익수 뜬공으로 처리하며 두 번째 세이브를 수확했다. 그는 “상대와 승부하고 싶은 생각도 있었지만, 확률적으로 더 나은 선택이라고 판단했다”고 밝혔다.



성영탁은 시속 150㎞를 상회하는 강속구 투수는 아니다. 대신 안정적인 제구와 낮은 코스로 유도하는 땅볼 능력을 바탕으로 위기 상황에서도 실점을 최소화한다. 특히 밀어내기 볼넷 가능성이 낮다는 점에서 벤치의 신뢰를 얻고 있다. 상황 판단과 배짱 역시 강점으로 평가된다.



지난해 데뷔 이후 17.1이닝 연속 무실점으로 구단 기록을 경신한 그는 올 시즌 정해영의 공백을 메우며 마무리 역할을 수행 중이다. 개인 성과에 대한 욕심은 드러내지 않는다. 성영탁은 “주어진 역할을 수행하는 데 집중하고 있다”고 밝혔다.



다만 완벽한 흐름만 이어진 것은 아니다. 그는 18일 두산전에서 시즌 첫 블론 세이브를 기록했다.



8회 2사 후 등판해 동점 적시타를 허용했지만, 9회에는 삼자범퇴로 이닝을 정리하며 추가 실점을 막았다.



정해영의 복귀가 임박했지만, 당분간 KIA의 9회는 성영탁에게 맡겨질 가능성이 크다. 이범호 감독은 “현재 팀에서 가장 안정적인 투수”라며 “실점이 나오더라도 가장 신뢰할 수 있는 카드”라고 평가했다.

