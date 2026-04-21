내려가는 황희찬, 월드컵을 딛고 일어서라

울버햄프턴, 고연봉 팀 핵심 이탈 등에 부진 ‘챔피언십 강등’ 확정

황, 부상 등에 올 시즌 27경기 3골 그쳐…정리 대상에 포함 보도도

월드컵서 득점·도움 ‘공격 포인트’로 증명해야 빅리그 잔류·이적

황희찬(30·사진)에게 2026 북중미 월드컵 활약의 중요성이 커졌다. 소속팀 울버햄프턴 원더러스의 강등과 최근 개인 성적 하락이 겹치면서 다음 행선지를 좌우할 변수로 월드컵이 떠올랐다.



울버햄프턴은 21일 프리미어리그 크리스털 팰리스와 웨스트햄 유나이티드가 0-0으로 비겨 강등이 확정됐다.



33라운드까지 승점 17점에 머문 울버햄프턴은 잔류권과의 격차를 좁히지 못하며 남은 경기와 관계없이 2부 챔피언십으로 내려가게 됐다. 2017~2018시즌 승격 이후 8시즌 동안 이어온 프리미어리그 생활도 막을 내렸다.



이번 시즌은 초반부터 흔들렸다. 개막 이후 장기간 승리를 거두지 못했고, 공격과 수비 모두에서 경쟁력을 보여주지 못했다. 핵심 자원 이탈과 제한된 보강으로 전력 균형이 무너졌고, 순위는 시즌 내내 하위권에 머물렀다. 결국 반등 없이 강등으로 이어졌다. 팀 성적 하락과 함께 황희찬의 입지도 영향을 받았다. 2023~2024시즌 리그 12골로 커리어 하이를 기록하며 팀 공격의 중심 역할을 맡았지만, 이후 흐름은 달라졌다. 잦은 부상과 출전 시간 변화 속에 지난 시즌과 이번 시즌 모두 리그 2골에 그쳤다. 이번 시즌 공식전 27경기 3골로 공격 포인트 생산이 크게 줄었다.



계약은 2028년까지다. 그러나 강등으로 구단이 전력 재편에 들어갈 공산이 커지면서 이적 가능성도 자연스럽게 거론된다. 프리미어리그 경험을 가진 공격수라는 점은 장점이지만, 최근 두 시즌 성적만 놓고 보면 시장에서의 평가가 높다고 보기는 어렵다.



결국 월드컵의 의미가 커졌다. 대표팀 내 전술적 활용도를 고려하면 엔트리 포함 가능성은 유지되고 있다. 다만 단순히 선발되는 것만으로는 부족하다. 공격수인 만큼 경기에서 실제로 만들어내는 결과가 중요하다. 득점과 도움 등 공격 포인트가 가장 직접적인 기준이 된다.



월드컵은 여름 이적시장 직전에 열린다. 각 구단이 대회에서의 경기력을 즉각적으로 평가에 반영하는 시기다. 특히 최근 소속팀에서 확실한 성과를 남기지 못한 선수에게는 평가를 다시 받을 수 있는 기회가 된다. 황희찬 역시 같은 상황에 놓여 있다.



월드컵에서 활약할 경우 선택지는 넓어진다. 프리미어리그 내 잔류 이적이나 다른 유럽 리그로의 이동 가능성이 유지된다. 반대로 눈에 띄는 성과를 보여주지 못하면 상황은 달라질 수 있다. 기존 계약에 따라 챔피언십에서 시즌을 시작할 가능성이 높아진다. 이적이 이뤄지더라도 조건이 낮아질 수 있다.



결국 현재 상황은 명확하다. 팀은 강등됐고, 개인 성적도 하락세다. 시장에서 평가를 바꾸려면 새로운 근거가 필요하다. 그 근거를 만들 수 있는 무대가 월드컵이다. 황희찬에게 이번 대회 활약의 비중이 커진 이유다.

