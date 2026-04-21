“교섭 요구가 죽을 이유냐”…노동계 ‘총력 투쟁’ 예고

민주노총, BGF리테일 본사 앞 기자회견…책임 규명·사태 해결 요구 경남경찰, 사고 차량 운전자 체포해 고의성 여부 조사…구속영장 검토

경남 진주 CU 물류센터에서 발생한 화물연대 조합원 사망 사고를 두고 규탄의 목소리가 거세지고 있다. 노동계는 이번 사건을 자본과 공권력에 의한 참사로 규정하고, 책임 규명과 사태 해결을 위한 총력 투쟁에 나선다는 계획이다.



민주노총은 21일 서울 강남구 BGF리테일 본사 앞에서 ‘살인기업 CU 규탄 긴급 기자회견’을 열고 “이번 사고는 자본과 정부의 책임”이라며 “BGF리테일과 경찰은 화물노동자의 죽음에 책임지고, 정부는 즉각 사태 해결에 나서라”고 촉구했다. 이들은 “BGF리테일은 원청 사용자로서 책임을 인정하고 즉각 사과와 교섭에 나서야 한다”며 “경찰은 대체 수송 강행 과정에서 벌어진 공권력 남용과 안전 방기에 대해 철저히 수사하고 책임자를 처벌하라”고 했다.



전날 오전 CU 진주물류센터 앞에서 화물연대가 처우 개선과 원청 교섭을 촉구하며 파업 투쟁을 진행하던 중 사측의 대체 차량에 치여 조합원 A씨가 숨지고, 2명이 크게 다쳤다.



양경수 민주노총 위원장은 “정당한 대화와 교섭을 요구한 것이 죽어야 할 이유냐”며 “화물노동자의 정당한 교섭 요구 관철을 위한 총력 투쟁에 나설 것”이라고 했다.



공공운수노조 화물연대도 이날 오전 경남 창원시 경남경찰청 앞에서 기자회견을 열고 사측과 경찰을 규탄했다. 참가자들은 기자회견 후 경남경찰청의 책임 규명과 재발 방지, 사과와 함께 청장과의 면담을 요구했으나 경찰은 응하지 않았다.



A씨의 빈소는 이날 오후 경남 사천시 한 장례식장에 마련됐다. A씨 유족은 발인 일정 등을 화물연대 집행부와 논의하고 있는 것으로 전해졌다.



사건을 수사하고 있는 경남경찰청 광역수사대는 전날 대체 차량 운전자 40대 비조합원 남성 B씨를 긴급체포한 뒤 고의성 여부 등을 중심으로 조사하고 있다. 경찰은 B씨에 대한 구속영장 신청도 검토하고 있다고 밝혔다. 구체적인 혐의는 영장 신청 단계에서 특정될 것으로 보인다.

