텅텅 빈 CU 매대, 방관하는 사측…점주·화물기사 갈등 조장

물류 차질로 점주들 영업 손실 커져

21일 오전 서울 마포구 동교동의 한 CU편의점은 삼각김밥, 샌드위치, 햄버거 등으로 채워져 있어야 할 간편식품 코너가 텅텅 비어 있었다. 빈 매대에는 ‘화물연대 파업으로 간편식 공장이 폐쇄돼 정상적인 물류 입고가 불가능한 상황’이라는 안내문이 붙었다. 점주 A씨는 “주문량의 3분의 1가량이 공급되지 않아 남은 재고로 버티고 있다”고 말했다.



화물연대 파업으로 CU편의점 물류 수송이 차질을 빚으면서 간편식, 생필품 등 물품을 제때 확보하지 못한 가맹점주들의 영업 손실이 커지고 있다. 사측이 파업사태를 방관하면서 화물노동자와 가맹점주 간 갈등을 부추긴다는 지적도 나온다.



파업으로 진천·진주·나성·안성 등 주요 물류센터가 막히면서 CU 매장 곳곳에선 물류 차질이 빚어졌다. 서울 마포구 홍대입구역 인근 CU 매장 점주 B씨는 “어제부터 물건이 거의 들어오지 않고 있다”며 “외국인 손님들이 많이 찾는 캔디류도 입고가 끊겼다”고 말했다.



서울 성북구 CU번동중앙점을 운영하는 이길중 점장은 “안성에서 오는 생리대나 안주류, 생활용품 등이 아예 들어오지 않는다”며 “격일로 들어오던 물류가 두 번 연속 끊겨 4일째 입고되지 않았다”고 말했다. 서울 서초구의 한 점주 C씨도 “진천센터에서 공급되는 식품과 의약품이 모두 안 들어오고 있다”고 전했다.



사측이 가맹점주와 화물노동자 간 갈등을 조장한다는 비판도 나왔다. 점주 A씨는 “결국 점주들이 화물연대를 향해 불만을 갖게 되는 구조”라며 “본사가 갈등을 방치하는 것처럼 느껴진다”고 말했다.



점주 B씨는 “기사들도 생계가 걸린 문제라 이해는 한다”면서도 “현장에서는 타격이 크다”고 했다. 박남수씨는 “물류를 막는 방식은 엄연히 법에 어긋나는 일 아닌가”라고 말했다.



BGF리테일 관계자는 “가맹점 영업 손실 보상 문제는 파업이 마무리된 이후 논의할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

