인도 순방 마친 이 대통령, 또럼 베트남 주석과 22일 회담

8개월 만에 하노이 답방

모디 “한국, 동방의 등불” 이 대통령 “소년공과 홍차 장수” 유대감 강화

청 “글로벌 사우스 외교 본격 가동”…베트남과는 인프라·원전 논의 예정

이재명 대통령이 2박3일의 인도 국빈 방문을 마치고 21일 두 번째 순방국인 베트남 하노이에 도착했다. 베트남을 국빈 방문한 이 대통령은 22일 또럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 할 예정이다.



앞서 나렌드라 모디 인도 총리는 이 대통령과 만나 “타고르가 100여년 전 코리아가 동방의 등불이 될 것이라고 했는데, 예언이 현실이 됐다”며 “구자라트 주총리 시절 한국을 모델로 삼아 구자라트주 발전을 가속화했다”고 말했다.



이 대통령의 베트남 방문은 지난해 8월 또럼 서기장이 이재명 정부의 첫 국빈으로 한국을 방문한 이후 8개월 만에 이뤄지는 답방 성격이다. 지난 1월 또럼 서기장의 연임과 지난달 국가주석직 겸임으로 베트남 신정부가 출범한 뒤 처음 치러지는 국빈 행사이기도 하다. 양 정상은 정상회담에서 인프라, 원전 등 분야 협력 강화 방안과 중동 정세 대응 방안 등을 논의할 것으로 전망된다.



이 대통령은 23일에는 베트남 국가 서열 2·3위인 레민흥 총리와 쩐타인먼 국회의장과 면담하고, 24일 또럼 서기장과 유네스코 문화유산인 탕롱 황성을 시찰한 뒤 귀국할 예정이다. 위성락 국가안보실장은 이 대통령의 베트남 방문에 대해 “정상 상호 방문의 조기 실현을 통한 최상의 파트너십 구축과 양국 간 전략적 경제 협력의 고도화, 문화·인적 교류 활성화를 통한 미래 지향적 협력 증진이 기대된다”고 말했다.



앞서 이 대통령은 지난 20일 모디 총리와 허심탄회한 대화를 나누며 유대감을 강화했다고 위 실장이 서면브리핑을 통해 전했다. 이 대통령은 “소년공과 차이왈라(홍차 장수)가 만나 오랜 친구를 만난 것처럼 반가움을 느낀다”며 깊은 유대감을 표시했다. 하층 신분 출신의 모디 총리는 어린 시절 기차역·버스터미널에서 인도식 차인 차이를 팔며 생계를 이어간 것으로 알려져 있다.



양 정상은 당초 40분가량으로 예정돼 있던 소인수회담에서 예상 시간의 2배 이상인 82분 동안 대화를 나눴다. 이 대통령은 회담에서 “향후 적절한 시기에 한국을 방문해달라”고 제안했고, 모디 총리는 이에 화답했다.



인도 국가원수 드라우파디 무르무 대통령이 같은 날 주최한 국빈 만찬 일정도 예상보다 길어졌다. 당초 오후 7시부터 1시간가량 예정돼 있던 국빈 만찬은 2시간40분 동안 진행돼 오후 9시40분에 마쳤다.



위 실장은 “8년 만에 이뤄진 이번 인도 국빈 방문은 글로벌 사우스 외교의 본격적인 가동을 알렸다”면서 “14억 인구를 바탕으로 고속 성장 중인 인도와 새로운 협력 모멘텀을 창출하고, 미래지향적·전략적 분야로 양국 간 협력의 지평을 확대하는 계기가 됐다”고 평가했다.

