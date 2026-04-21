“부산 월드클래스 부상 토대 마련…지지층 결집 중, 박빙 승부 예상”

6·3 지방선거 인터뷰 박형준 국민의힘 부산시장 후보

청년 1억원 자산 형성 공약 준비

전 후보, 해양수도 로드맵 없어

손현보 아들 영입, 불가피한 측면

6·3 지방선거 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 21일 “시정 성과가 알려지면서 지지층이 결집하고 있다”며 “굉장히 박빙의 승부가 될 것”이라고 말했다.



박 후보는 서울 여의도 부산시 서울본부 사무실에서 진행한 인터뷰에서 “5년 전 취임하며 혁신의 파동을 불러일으키겠다고 했는데 부산이 월드 클래스 도시로 부상할 수 있는 능력을 갖추게 됐다”며 이같이 밝혔다. 박 후보는 상대인 전재수 더불어민주당 후보에 대해선 “해양수도는 글로벌허브도시특별법 같은 로드맵이 있어야 가능한데 대표발의해놓고 계속 말을 바꾸고 있어 실망스럽다”고 했다.



박 후보는 장동혁 국민의힘 대표와 관련해 “현직 당대표에게 2선 후퇴를 하라는 것은 현실성 없다”며 “중앙선대위는 쇄신 선대위로 구성하고 선거 주도는 지역 선대위가 해야 한다”고 말했다.



- 최근 여론조사에서 전재수 민주당 후보와 지지율 격차가 줄었다.



“굉장히 긍정적인 신호다. 저희 후보가 결정되고 시정 성과가 시민들에게 새롭게 알려지기 시작하면서 지지층이 결집하는 과정이라고 본다. 이제 우리 목표는 골든크로스를 만드는 것이다. 굉장히 박빙의 승부가 되지 않을까 생각한다.”



- 현역 단체장으로서 전 후보에게 지지율이 밀리는 것은 뼈아픈 대목이다.



“시정에 대한 평가는 겸허히 받아들여야 할 부분이지만, 전체적인 정국 상황에서 ‘민주당 후보를 지지할 것이냐, 국민의힘 후보를 지지할 것이냐’의 경쟁에서 우리가 조금 밀리고 있다고 봐야 한다.”



- 지난 5년간 시정을 평가한다면.



“부산을 대한민국의 대도시가 아닌 홍콩, 싱가포르, 두바이 같은 세계적인 해양도시와 경쟁할 수 있는 글로벌 도시로 만들고자 했다. 취임 당시 68%였던 청년 고용률이 75%까지 늘었다. 투자 유치는 민주당 시정 때인 2020년에 비해 2025년에 28배 늘었다. 해외 관광객이 작년에 364만명으로 전년 대비 24% 증가했다. 부산이 글로벌 도시로 갈 수 있다는 가능성을 보여준 것이라고 생각한다.”



- 상대인 전 후보를 평가한다면.



“해양수산부 이전에 기여하고 해운사 부산 이전에 노력하고 있는 것은 평가한다. 하지만 해양수도는 거저 되는 것이 아니라 글로벌허브도시특별법 같은 로드맵이 있어야 가능하다. 전 후보는 본인이 부산특별법을 대표발의했으면서도 2년 동안 노력을 기울이지 않았고, 부산시장 선거 최대 이슈가 되자 자신이 해결하겠다고 나서놓고는 대통령 한마디에 태도가 돌변했다. 시민에 대한 도리도 아니고 책임 있는 정치인의 모습도 아니다.”



- 대표 공약은.



“부산 청년들에게 1억원의 자산을 형성해주는 프로그램을 계획하고 있다. 구체적인 내용은 다음주에 발표한다.”



- 경선 기간 손현보 세계로교회 목사의 아들 손영광 울산대 교수를 영입하며 강성 보수층을 의식한다는 지적이 나왔다.



“현실적으로 표를 받아야 하는데 강성 보수층도 의식 안 할 수 없다. 좌파는 주사파라고 배제하나. 연합 공천도 하지 않나. 선거는 표를 제일 많이 끌어모으는 방법을 채택하는 것이고 그러려면 연대와 통합을 불가피하게 해야 하는데, 보수가 강성과 손잡으면 문제 있다고 얘기한다. 강성 보수층이 생각이 잘못됐으면 설득을 해서 바꾸려고 노력해야지 그들을 배제하면 선거 못 치른다.”



- 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대한 세이브코리아 집회를 두고 ‘법치주의를 지키려는 운동’이라고도 했다.



“계엄 당시 광역자치단체장 중 제일 먼저 반대한 사람이 저다. 탄핵에 이르더라도 절차와 과정을 제대로 지켜야 한다는 게 제 일관된 입장이었고 세이브코리아도 그 입장이었다.”



- 선거 전략과 관련해 장동혁 대표와 지도부에 요구하고 싶은 바는.



“현직 당대표에게 2선 후퇴를 하라는 것은 현실성이 없는 이야기다. 공천이 끝나는 대로 변화를 보여줄 수 있는 인물들로 중앙선대위를 구성해야 한다. 중앙선대위는 이슈 파이팅을 하며 지원하는 개념으로 가고, 지역 선대위가 선거를 주도해야 한다.”



- 한동훈 전 국민의힘 대표와 연대할 의사가 있나.



“국민의힘은 후보를 낼 수밖에 없다. 현장에서 당을 믿고 뛴 사람들의 권리를 뺏는다는 것에 동의하지 않는다. 그런데 당 후보가 결정되면 상황에 따라 유연하게 할 수 있는 부분이 열려 있다고 생각한다.”

