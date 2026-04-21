‘각자도생’ 국힘 후보들…경기지역 의원들도 “독자 선대위”

김선교·김은혜·안철수 등 6인 “후보도 못 정해…유례없는 위기” 장동혁 지도부 손절 움직임 가속

국민의힘 경기 지역 의원 전원이 21일 6·3 지방선거에 대비하기 위한 경기도 자체 선거대책위원회를 발족하겠다고 밝혔다. 서울·부산·대구·경북에 이어 경기까지 독자 선대위 추진 움직임이 이어지면서 지방선거를 앞두고 국민의힘 내부에서 ‘절장’(장동혁 대표와 절연) 기류가 확산하는 모습이다.



경기도를 지역구로 둔 김선교·김성원·김용태·김은혜·송석준·안철수 의원 등 6명은 이날 국회에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다. 이들은 “지금 경기도 선거는 유례없는 위기”라며 “더불어민주당은 이미 후보를 확정하고 경기도 전역을 누비고 있는데 우리는 후보조차 결정하지 못했다”고 말했다. 이들은 “자체 선대위 발족을 통해 위기 상황에서 경기도가 먼저 움직여 수도권 승리의 전초기지가 되겠다”고 밝혔다.



경기 지역 의원들이 독자 선대위를 꾸리겠다고 한 것은 강경 노선을 고수하는 장 대표 등 당 지도부와 거리를 두려는 것이란 해석이 나온다. 민주당 지지세가 강하고 중도층이 많이 분포한 경기 지역 특성상 장 대표가 전면에 나서면 표심을 얻는 데 도움이 되지 않을 것이란 판단이 깔린 것으로 보인다.



서울·부산도 중앙당과 별도인 독자 선대위를 추진하고 있다. 오 시장은 ‘장 대표가 선대위에 들어갈 공간은 없느냐’는 취재진 질문에 “그렇다”며 “중도 확장 선대위로 중도 바다로 나아가 많은 유권자의 동의와 마음을 얻을 것”이라고 말했다.



국민의힘 부산시장 후보인 박형준 부산시장도 이날 국회에서 기자들과 만나 ‘서울처럼 독자 선대위를 꾸릴 것인가’라는 질문에 “부산은 부산 나름의 특성이 있으니 우리 선대위의 역할과 기능을 더 높이는 게 바람직하다”고 답했다.

