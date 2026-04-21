‘1900억 부당이득 혐의’ 방시혁 구속 기로

좌고우면 수사로 비판받던 경찰, 1년5개월 만에 구속영장 신청

‘미 대사관 출금 해제 요청’ 알려지자 서둘러…방 의장 측 “유감”

방시혁 하이브 의장(사진)이 하이브 상장 당시 투자자들을 속여 거액을 편취했다는 혐의로 구속 위기에 놓였다. 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 21일 “방 의장에 대해 자본시장법 위반 혐의(사기적 부정거래)로 서울남부지검에 구속영장을 신청했다”고 밝혔다.



경찰은 방 의장이 2019년 하이브 상장 계획이 없는 것처럼 투자자들을 속여 하이브 임원 A씨가 관여된 사모펀드(PEF)에 하이브 지분을 매각하도록 한 뒤 상장하는 수법으로 총 1900억원대 이익을 챙긴 혐의가 있다고 본다.



경찰은 2024년 12월 자체 첩보를 통해 방 의장에 대한 수사에 착수한 지 약 1년5개월 만에 구속영장을 신청했다. 경찰은 지난해 6월30일 한국거래소를 압수수색하고, 하이브 상장 심사 관련 자료를 확보했다. 같은 해 7월에는 서울 용산구 하이브 본사 등을 압수수색했다. 지난해 9월 방 의장에 대한 첫 소환조사를 벌였고, 11월까지 5차례 불러 조사했다.



수차례 압수수색과 소환조사에도 불구하고 경찰은 방 의장의 신병처리에 대해 결론을 내리지 못했다. 일각에서는 사건의 파급력 등을 의식한 경찰 수뇌부가 판단을 늦추고 있다는 비판이 제기됐다. 방 의장은 출국이 금지된 상태에서 수사가 길어지면서 해외 시상식 참여 등 여러 대외 활동에 제약을 겪은 것으로 전해졌다.



주한 미국대사관이 최근 방 의장에 대한 출국금지 해제 관련 협조 서한을 경찰청에 보낸 것이 구속영장 신청에 영향을 준 것 아니냐는 해석도 나온다. 미 대사관은 최근 ‘방 의장 등 하이브 경영진이 미국을 방문할 수 있도록 해달라’는 취지의 협조 서한을 경찰청장 직무대행에게 보냈다.



미 대사관이 보낸 서한에는 방 의장이 오는 7월4일 예정된 미국 독립 250주년 기념행사에 참석하고, 월드투어 중인 그룹 방탄소년단(BTS) 활동도 지원할 수 있도록 출국금지를 해제해달라는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.



가뜩이나 수사가 지지부진하다는 지적을 받던 경찰이 서한 수신 사실마저 알려지자 서둘러 방 의장 신병처리에 나섰을 수 있다는 분석이 제기된다. 경찰 내부에서는 방 의장이 출국을 시도하기 위해 미국 측에 로비를 한 것이 아니냐는 시각도 있는 것으로 전해진다. 박정보 서울경찰청장은 지난 20일 미 대사관의 방 의장 출국금지 해제 요청 서한에 대해 “공유된 바 없다”며 “(해제 여부는) 수사팀이 판단할 일”이라고 밝혔다.



방 의장 측 변호인은 “장기간 성실히 수사에 협조했음에도 구속영장이 신청된 것은 유감”이라며 “최선을 다해 소명하겠다”고 말했다. 또 “방 의장이 미국에 출국금지 해제를 요청한 적이 없다”고 했다.

