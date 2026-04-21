미군, 인도태평양에서 이란 연계 선박 나포

미군이 이란과의 2차 종전협상을 앞두고 인도태평양 해상에서 이란과 연계된 제재 선박을 나포했다.

미국 국방부는 21일(현지시간) 엑스에서 “밤사이 미군은 인도·태평양사령부 책임 구역 내에서 무국적 제재 선박인 동력 유조선 티파니호에 대해 임검권(소속이 밝혀지지 않은 선박이나 군함 등에 대해 공해상에서 경찰권을 행사할 수 있는 권한)을 행사하고, 충돌 없이 해상 차단 및 승선 수색을 했다”고 밝혔다.

다만 작전을 벌인 구체적인 위치는 밝히지 않았다.

국방부는 “우리가 그동안 분명히 밝혀왔듯이 미군은 불법 네트워크를 교란하고 이란에 물질적 지원을 제공하는 제재 선박이 어디서 활동하든 이를 차단하기 위해 전 세계적인 해상 집행 노력을 이어갈 것”이라고 강조했다.

국방부는 “국제수역은 제재 선박을 위한 피난처가 아니다”라며 “국방부는 불법행위자들과 그들의 선박이 해상 영역에서 기동의 자유를 갖지 못하도록 계속해서 저지할 것”이라고 밝혔다.

이번 선박 나포는 미국이 전쟁 중인 이란의 경제를 압박하기 위해 이란 항구를 오가는 선박을 차단하는 호르무즈 해협 봉쇄 작전이 진행되는 상황에서 나왔다. 앞서 미군은 지난 19일 호르무즈 해협 입구인 오만만에서 이란 남부 반다르 아바스로 향하던 이란 화물선 투스카호를 함포 사격한 뒤 나포한 바 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 1차 휴전 시한을 오는 22일로 하루 미룬 가운데 미국과 이란은 2차 협상 개최 여부를 두고 ‘기싸움’을 벌이고 있다. 미국 측은 22일 파키스탄 이슬라마바드에서의 2차 협상을 압박하고 있지만, 이란 지도부는 “미국 위협 하에는 협상하지 않을 것”이라며 협상 참여 여부를 확정 짓지 않고 있다.