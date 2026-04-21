창간 80주년 경향신문

미군, 인도태평양에서 이란 연계 선박 나포

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미군이 이란과의 2차 종전협상을 앞두고 인도태평양 해상에서 이란과 연계된 제재 선박을 나포했다.

국방부는 "우리가 그동안 분명히 밝혀왔듯이 미군은 불법 네트워크를 교란하고 이란에 물질적 지원을 제공하는 제재 선박이 어디서 활동하든 이를 차단하기 위해 전 세계적인 해상 집행 노력을 이어갈 것"이라고 강조했다.

국방부는 "국제수역은 제재 선박을 위한 피난처가 아니다"라며 "국방부는 불법행위자들과 그들의 선박이 해상 영역에서 기동의 자유를 갖지 못하도록 계속해서 저지할 것"이라고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미군, 인도태평양에서 이란 연계 선박 나포

입력 2026.04.21 20:59

수정 2026.04.21 21:05

펼치기/접기
  • 윤기은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미국 국방부 엑스 갈무리

미국 국방부 엑스 갈무리

미군이 이란과의 2차 종전협상을 앞두고 인도태평양 해상에서 이란과 연계된 제재 선박을 나포했다.

미국 국방부는 21일(현지시간) 엑스에서 “밤사이 미군은 인도·태평양사령부 책임 구역 내에서 무국적 제재 선박인 동력 유조선 티파니호에 대해 임검권(소속이 밝혀지지 않은 선박이나 군함 등에 대해 공해상에서 경찰권을 행사할 수 있는 권한)을 행사하고, 충돌 없이 해상 차단 및 승선 수색을 했다”고 밝혔다.

다만 작전을 벌인 구체적인 위치는 밝히지 않았다.

국방부는 “우리가 그동안 분명히 밝혀왔듯이 미군은 불법 네트워크를 교란하고 이란에 물질적 지원을 제공하는 제재 선박이 어디서 활동하든 이를 차단하기 위해 전 세계적인 해상 집행 노력을 이어갈 것”이라고 강조했다.

국방부는 “국제수역은 제재 선박을 위한 피난처가 아니다”라며 “국방부는 불법행위자들과 그들의 선박이 해상 영역에서 기동의 자유를 갖지 못하도록 계속해서 저지할 것”이라고 밝혔다.

이번 선박 나포는 미국이 전쟁 중인 이란의 경제를 압박하기 위해 이란 항구를 오가는 선박을 차단하는 호르무즈 해협 봉쇄 작전이 진행되는 상황에서 나왔다. 앞서 미군은 지난 19일 호르무즈 해협 입구인 오만만에서 이란 남부 반다르 아바스로 향하던 이란 화물선 투스카호를 함포 사격한 뒤 나포한 바 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 1차 휴전 시한을 오는 22일로 하루 미룬 가운데 미국과 이란은 2차 협상 개최 여부를 두고 ‘기싸움’을 벌이고 있다. 미국 측은 22일 파키스탄 이슬라마바드에서의 2차 협상을 압박하고 있지만, 이란 지도부는 “미국 위협 하에는 협상하지 않을 것”이라며 협상 참여 여부를 확정 짓지 않고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글