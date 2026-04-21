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본문 요약

도널드 트럼프 미국 행정부의 로리 차베스-디레머 노동장관이 20일 물러나기로 했다고 백악관이 밝혔다.

AP통신과 워싱턴포스트 등에 따르면 차베스-디레머 장관은 부하 직원과의 부적절한 관계,출장비 부당 청구, 근무 중 음주 등 혐의로 노동부 감찰관 조사를 받아왔다.

이와 관련해 미·이란 전쟁 등으로 낮은 지지율을 기록하고 있는 트럼프 대통령이 오는 11월 중간선거를 앞두고 차베스-디레머 장관을 경질할 가능성이 크다는 전망이 나왔다.

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직원과 부적절 관계 등 혐의 미 노동장관 사임

입력 2026.04.21 21:00

  • 김기범 기자

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대이란 전쟁 이후 장관 세 명 교체

국토·법무 등 사실상 모두 ‘경질’

도널드 트럼프 미국 행정부의 로리 차베스-디레머 노동장관이 20일(현지시간) 물러나기로 했다고 백악관이 밝혔다.

AP통신과 워싱턴포스트 등에 따르면 차베스-디레머 장관은 부하 직원과의 부적절한 관계,출장비 부당 청구, 근무 중 음주 등 혐의로 노동부 감찰관 조사를 받아왔다. 이와 관련해 미·이란 전쟁 등으로 낮은 지지율을 기록하고 있는 트럼프 대통령이 오는 11월 중간선거를 앞두고 차베스-디레머 장관을 경질할 가능성이 크다는 전망이 나왔다.

이로써 2기 트럼프 행정부 출범 이후 크리스티 놈 국토안보장관, 팸 본디 법무장관에 이어 세 번째로 장관이 교체된다. 이들의 교체는 미·이란 전쟁 개전 이후 약 한 달 반 사이에 이뤄졌다. 세 명 모두 여성 각료이고, 사실상 경질된 것으로 평가된다.

스티븐 청 백악관 공보국장은 이날 엑스에 차베스-디레머 장관이 “민간 부문 자리를 위해 행정부를 떠날 예정”이라고 밝혔다. 청 국장은 차베스-디레머 장관이 “미국 노동자를 보호하고 공정한 노동 관행을 확립하는 한편 미국인들이 삶을 개선할 수 있도록 새로운 기술을 습득할 수 있게 돕는 등 탁월한 성과를 거뒀다”고 했다. 키스 손덜링 노동부 부장관이 장관대행을 맡는다.

차베스-디레머 장관은 2014년 오리건주 해피밸리시에서 첫 히스패닉계 시장으로 당선됐으며, 2022년 연방 하원의원 선거 때 공화당 소속 오리건주 첫 여성 하원의원으로 당선됐다. 2024년 재선에 실패한 뒤 트럼프 2기 행정부의 초대 노동장관으로 발탁됐다.

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