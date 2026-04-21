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본문 요약

한국토지주택공사가 21일부터 전세보증금을 일정 부분 지원해주는 '전세임대형 든든주택' 1·2순위 입주자를 모집한다고 밝혔다.

전세보증금 지원 한도는 수도권 2억원, 광역시 1억2000만원, 기타 지역 9000만원이다.

입주자는 한도 내 보증금의 20%와 LH 지원금에 대한 월 임대료를 부담한다.

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LH ‘전세임대형 든든주택’ 1·2순위 입주자 청약 접수

입력 2026.04.21 21:25

수정 2026.04.21 21:26

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  • 김지혜 기자

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한국토지주택공사(LH)가 21일부터 전세보증금을 일정 부분 지원해주는 ‘전세임대형 든든주택’ 1·2순위 입주자를 모집한다고 밝혔다. 신생아 가구와 다자녀 가구, 예비부부를 포함한 신혼부부가 대상이다.

전세임대형 든든주택은 무주택자가 빌라, 다세대, 도시형생활주택 등 비아파트 주택에서 보증금을 보호받으며 안정적으로 거주할 수 있는 전세임대주택 유형이다. 입주 희망자가 지원 한도액 범위에서 원하는 집을 찾으면 LH가 집주인과 전세계약을 체결한 뒤 이를 다시 저렴하게 임대한다.

이번 공고는 1순위 신생아·다자녀 가구, 2순위 신혼부부와 예비부부를 대상으로 한다. 입주 신청은 소득·자산 기준 없이 무주택 가구 구성원이어야 하고, 최장 8년까지 거주할 수 있다.

이번 공급 물량은 전국 4200가구다. 수도권 1940가구, 기타 지역 2260가구다. 지역별로는 서울 800가구, 경기 890가구, 인천 250가구가 공급된다. 지방은 부산·울산 400가구, 대구·경북 396가구, 대전·충남 378가구, 경남 352가구 등이다.

전세보증금 지원 한도는 수도권 2억원, 광역시 1억2000만원, 기타 지역 9000만원이다. 입주자는 한도 내 보증금의 20%와 LH 지원금에 대한 월 임대료를 부담한다. 월 임대료 금리는 연 1.2~2.2% 수준.

청약 신청은 다음달 4~8일 진행된다. 신청자가 모집 물량을 초과할 경우 순위에 따라 선정하며, 같은 순위 내 경쟁이 발생하면 무작위 추첨으로 결정한다.

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