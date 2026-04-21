소프라노 조수미, SM과 음반·음원 제작 독점 계약

‘데뷔 40주년 앨범’ 엑소 수호 참여

소프라노 조수미(사진)가 SM엔터테인먼트와 음반 및 음원 제작에 대한 독점 계약을 체결했다고 SM엔터테인먼트가 21일 밝혔다.



이로써 조수미는 SM의 클래식·재즈 레이블 ‘SM 클래식스(SM Classics)’가 영입한 첫 번째 레코딩 전속 아티스트가 됐다. 이는 매니지먼트 계약과는 다른 것으로, SM엔터테인먼트가 조수미의 음반 및 음원 기획·제작·유통 등을 담당하는 계약을 일컫는다.



SM엔터테인먼트와 손잡은 조수미는 다음달 데뷔 40주년 기념 스페셜 앨범인 ‘컨티뉴엄(Continuum)’을 발매할 계획이다. 이 앨범에는 이루마·박종훈·무라마쓰 다카쓰구 등 국내외 작곡가가 참여했으며, 그룹 엑소(EXO) 수호와의 듀엣곡을 포함한 총 11곡이 수록될 예정이다.



조수미는 “이번 앨범은 그 긴 시간의 결실이자 동시에 또 다른 시작”이라며 “지금까지 음반으로 남기지 않았던 고난도의 콜로라투라 아리아부터 동시대 작곡가들의 새로운 음악이 함께 담겨 있다”고 SM엔터테인먼트를 통해 밝혔다. 그는 이어 “정통 클래식의 유산과 현대적 감각의 경계를 허무는 작업, 익숙한 길에 머무르기보다 새로운 음악을 향해 계속 도전하는 것, 그것이 제가 음악을 대하는 진심”이라며 “이러한 도전과 한국 클래식의 확장을 위해 최적의 파트너인 SM엔터테인먼트와 손잡았다”고 전했다.



조수미는 다음달 전국 투어를 통해 팬들과 만날 예정이다. 7월에는 프랑스에서 ‘제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르’를 개최하는 등 차세대 아티스트 발굴에 나선다.

