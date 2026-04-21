보디빌더 변신 공무원 “도민체전 확실히 알렸죠”

박근혜 경기 광주시 홍보팀장, 직접 선수로 참가해 화제

고향서 열리는 대회 홍보 목적

4개월 전부터 몸 만들어 ‘준우승’

“1등 못해 아쉽지만 성과 뿌듯”

현직 시청 공무원이 보디빌딩 대회에서 준우승을 차지해 화제를 모으고 있다. 주인공은 박근혜 경기 광주시 홍보팀장(43)이다.



박 팀장은 21일 인터뷰에서 “고향인 광주에서 열리는 체육대회를 홍보하기 위해 직접 선수로 나섰다”며 “준우승까지 차지해 뿌듯하다”고 말했다.



2019년 소방관이던 남편의 권유로 보디빌딩을 접한 박 팀장은 하루도 빠짐없이 매일 오전 4시에 일어나 2시간 동안 고강도 근력·유산소 운동을 하는 ‘운동 마니아’다.



박 팀장이 취미를 넘어 본격적인 선수의 길로 들어선 건 2년 전 광주시가 ‘제72회 경기도체육대회’(도민체전) 개최지로 확정되면서부터다.



시청 홍보팀장으로서 어떻게 하면 도민체전을 잘 홍보할 수 있을지를 고민하던 박 팀장은 자신이 직접 선수로 나서겠다고 결심했다.



그는 “팀장이 직접 시 대표 선수로 나서는 것만큼 확실한 홍보 방법이 없다고 생각했다”며 “SNS를 통해 대회 준비 과정을 올리며 대회를 홍보했다”고 말했다.



도민체전 출전을 결심한 뒤 대한보디빌딩협회 선수로 등록한 박 팀장은 지난해 ‘제60회 Mr.&Ms. 경기선발대회’에서 보디피트니스 부문 2위, 올해 김포시장배 피트니스대회에서 3위를 거머쥐었다. 선수로 나서는 계기가 됐던 올해 도민체전은 지난 16~18일 열렸으며, 박 팀장은 1부 보디빌딩 여자부 비키니 경기에서 쟁쟁한 선수들을 제치고 당당히 2위를 차지했다.



박 팀장은 “대회 4개월 전부터는 매일 도시락을 싸서 출근하고, 하루에 5시간씩 운동했다”며 “1등을 못한 것이 아쉽긴 하지만 노력한 만큼 성과를 낸 것 같아 뿌듯하다”고 말했다.



보디빌딩 선수로 나서는 것이 쉬웠던 것은 아니다. 보수적인 공직사회에서 여성 공무원이 보디빌딩 대회에 출전하는 것을 두고 곱지 않은 시선도 있었다.



박 팀장은 “운동한다고 업무에 소홀하다는 말은 듣고 싶지 않아서 더 열심히 일했다”며 “열정과 진심을 다하니 나중에는 모두가 이해하고 응원했다. 바쁜 와중에 대회장까지 와서 응원해준 동료들에게 감사하다”고 했다.



국가대표 보디빌딩 선수로 출전하는 것이 그의 최종 목표다. 박 팀장은 “이제는 경기도를 넘어 전국대회로 무대를 넓히고 싶다”며 “열심히 운동해서 광주시도 더 많이 알리겠다”고 말했다.

