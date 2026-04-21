눈에 보이지 않는 혈액암, 완치의 시대 열렸다

KBS1 ‘생로병사의 비밀’

혈액암은 눈에 보이지 않아 더 무서운 암이다. 다행히 새로운 치료법의 등장으로 완치의 시대가 열리고 있다. 22일 방송되는 KBS1 <생로병사의 비밀>에선 저마다의 혈액암 정복기를 다룬다.



악성림프종은 가장 흔한 혈액암으로, 림프절이 아닌 다른 장기에서 증상이 나타나 진단이 늦어지기 쉽다. 노선애씨는 어느 날 배가 불룩하게 부어올라 소화기 질환으로 생각했는데, 검사 결과 혈액암이었다. 표준 치료법으로 항암을 시작한 그의 이야기를 들어본다.



임파선암 4기를 진단받은 임옥자씨는 1차 항암치료 후 완전 관해(암세포 미발견)를 이뤄냈지만, 암이 재발했다. 그는 면역세포에 암세포를 찾는 안테나를 심어 초능력을 부여하는 CAR-T 세포치료제를 택했다. 이태화씨는 백혈병으로 조혈모세포를 이식받았는데, 이식된 면역세포가 그의 몸을 공격하기 시작했다. 새롭게 등장한 치료제가 희망이 될 수 있을까. 암세포 스스로 사멸하도록 유도하는 표적치료제 베네토클락스는 고령 환자의 70~80%에서 암세포 미발견을 끌어냈다. 오후 10시 방송.

