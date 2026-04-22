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이란은 협상 불참한다는데···트럼프 “이란이 통일된 안 낼 때까지 휴전 연장”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일 이란 지도부와 협상 대표단이 통일된 협상안을 내놓을 때까지 휴전을 연장한다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 전날 이란과의 2주 휴전이 미 동부시간 기준으로 22일 저녁까지라고 밝힌 바 있다.

앞서 이란 타스님 통신은 22일로 예정된 2차 종전 협상에 참여하지 않겠다는 최종 입장을 중재국인 파키스탄을 통해 미국 측에 전달했다고 보도했다.

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이란은 협상 불참한다는데···트럼프 “이란이 통일된 안 낼 때까지 휴전 연장”

입력 2026.04.22 05:46

수정 2026.04.22 05:58

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로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 이란 지도부와 협상 대표단이 통일된 협상안을 내놓을 때까지 휴전을 연장한다고 밝혔다. 앞서 이란은 2차 종전 협상에 불참하겠다는 최종 입장을 밝혔다.

트럼프 대통령은 소셜미디어에 올린 성명에서 “이란 정부가 심각하게 분열된 상황에서, 이란 지도부와 대표단이 통일된 안을 마련할 때까지 이란에 대한 공격을 보류해달라는 파키스탄의 요청을 받았다”고 말했다.

그는 “이에 따라 이란 측 제안이 제출되고 협의가 어떤 식으로든 결론에 이를 때까지 휴전을 연장하겠다”고 밝혔다. 다만 트럼프 대통령은 대이란 해상 봉쇄는 계속되며, 대비 태세도 유지하라고 군에 지시했다고 밝혔다.

트럼프 대통령의 휴전 선언은 ‘2주 휴전’ 만료 전날에 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 전날 이란과의 2주 휴전이 미 동부시간 기준으로 22일 저녁까지라고 밝힌 바 있다.

앞서 이란 타스님 통신은 22일로 예정된 2차 종전 협상에 참여하지 않겠다는 최종 입장을 중재국인 파키스탄을 통해 미국 측에 전달했다고 보도했다. 통신은 미국이 휴전 협정을 어기고, 이스라엘에 레바논 공격을 즉각 멈추도록 강제하지 않은 것이 불참 사유라고 전했다.

통신은 또 “이슬라마바드에서 열린 1차 협상 당시, 미국은 초기 합의된 틀을 벗어난 과도한 요구를 쏟아내며 협상을 교착 상태에 빠뜨렸다”며 “전장에서의 실패를 협상장에서 보상받으려 한 시도”라고 보도했다.

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