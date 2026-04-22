지방선거 40여일 남겨두고 높아지는 부·울·경 긴장감…막판까지 접전 예상

6·3 지방선거를 42일 앞두고 최대 승부처인 부산·울산·경남(부·울·경) 지역을 둘러싼 더불어민주당 내 긴장감이 21일 높아지고 있다. 세 지역 모두 각종 여론조사에서 여당 후보 지지율이 앞선 상황이지만 일부 지역에서는 국민의힘 후보 확정 후 지지율 격차가 오차 범위 내로 좁혀졌다. 세 지역은 전통적으로 보수세가 강한 만큼 막판 보수 결집과 이재명 대통령의 국정 지지율 추이 등에 따라 박빙 싸움이 이어질 것으로 보인다.

전재수 민주당 의원과 국민의힘 소속 박형준 부산시장이 겨루는 부산시장 선거에서는 박형준 현 시장이 지난 11일 국민의힘 후보로 확정된 후 두 후보 간 지지율 격차가 좁혀지는 양상이 나타나고 있다.

한국리서치가 KBS부산총국 의뢰로 부산 거주 성인 1000명을 대상으로 지난 17~19일 조사해 20일 공개한 여론조사에서 ‘부산시장 후보로 누구를 지지하느냐’는 질문에 대한 응답은 전 의원 40%, 박 시장 34%로 나타났다. 박 시장의 후보 확정 후 나온 여론조사 중 첫 오차범위(±3.1%포인트) 내 격차다. 정이한 개혁신당 후보 지지율은 1%였다. 지지하는 후보가 없거나 모르겠다고 답한 비율은 24%여서 향후 변수가 될 것으로 보인다.

지난주까지 두 후보 간 지지율 격차는 10%포인트 안팎에서 머물렀다. 박 시장의 후보 확정 직후 JTBC가 메타보이스·글로벌리서치에 의뢰해 지난 11~12일 부산 성인 803명을 대상으로 조사한 결과 전 의원 지지는 45%, 박 시장 35%로 10%포인트 차이가 나타났다. 지난 12~13일 부산MBC가 한국사회여론연구소(KSOI)에 의뢰해 부산시민 801명을 대상으로 실시한 조사에서는 전 의원 48%, 박 시장 35.2%로 12.8%포인트 격차가 나타났다.

민주당은 국민의힘 후보 확정에 따른 단기적 상황으로 보고 있다. 민주당 A의원은 기자와 통화에서 “민주당은 후보가 일찍 결정됐고, 국민의힘은 후보가 늦게 결정된 데 따른 단기적 컨벤션 효과가 부분적으로 반영됐다”며 “부산은 항상 민주당이 압도적으로 이긴 적이 없고, 마지막까지 팽팽한 접전이 이어지는 지역”이라고 말했다.

울산은 김상욱 민주당 의원과 국민의힘 소속 김두겸 울산시장 간 격차가 10%포인트 안팎으로 나타나며 김상욱 의원이 앞서고 있지만, 현 울산 동구청장인 김종훈 진보당 울산시장 예비후보와의 단일화가 풀어야 할 과제다. 진보당 내에서도 울산 지역 구청장 자리를 놓고 시장 단일화 문제를 풀어야 한다는 목소리와 김재연 상임대표가 출마한 국회의원 재보궐 선거구인 경기 평택을에서의 선거연대 문제도 함께 다뤄야 한다는 목소리가 엇갈리고 있다.

경남은 부·울·경 세 곳 중 민주당 위기감이 가장 높은 지역으로 꼽힌다. 경남은 민주당 경남지사 후보인 김경수 전 지방시대위원회 위원장과 국민의힘 소속 박완수 경남지사 간 대진표가 일찌감치 확정됐는데, 두 후보 간 격차가 세 지역 중 가장 적다. 일부 조사에서는 오차범위 내 접전으로 나타났다. 한국갤럽이 세계일보 의뢰를 받아 지난 7~8일 경남에 사는 성인 806명으로 조사한 결과 김 전 위원장을 지지한다는 응답은 44%, 박 시장은 40%로 두 후보 간 지지율 격차는 4%포인트에 불과했다.

경남에서는 산업단지가 많은 창원 등이 민주당 지지가 높은 지역이지만 경쟁자인 박 후보가 초대 창원시장을 지낸 경험이 있는 점 등이 불리한 요인으로 꼽힌다. 민주당 B의원은 “박 후보는 원래 근거지가 창원”이라며 “창원이 민주노동당, 정의당 본산이고 진보 성향이 짙은 지역이었는데 좀 힘든 상황”이라고 말했다. A의원은 “부·울·경은 상당히 민감한 사안들이 요소요소에 잠복해 있다”며 “여당은 겸손하게 해야지 마치 선거에서 다 이긴 것처럼 하면 바로 역풍이 불 것”이라고 말했다.

정청래 민주당 대표는 이날 경남 통영시 욕지도에서 기자들과 만나 “아직 경남 도민들이 마음을 다 정하지 않아 다른 지역보다 무당층이 많은 걸로 파악한다”며 “부·울·경 중 민주당이 가장 집중해야 할 지역은 경남”이라고 말했다.

부산시장 관련 한국리서치와 메타보이스·글로벌리서치 조사는 전화면접조사, 부산MBC·KSOI 여론조사는 자동응답(ARS) 조사로 실시됐다. 경남지사 관련 한국갤럽 조사는 전화면접조사로 실시됐다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.