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뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 하락했다.

미국과 이란의 종전 협상이 결국 무산되는 흐름으로 가면서 중동 전쟁 장기화 우려가 다시 시장을 짓눌렀다.

21일 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 293.18포인트 내린 4만9149.38에 마감했다.

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뉴욕증시, 미·이란 협상 결렬 우려에 하락 마감

입력 2026.04.22 07:25

  • 김지혜 기자

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로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 하락했다.

미국과 이란의 종전 협상이 결국 무산되는 흐름으로 가면서 중동 전쟁 장기화 우려가 다시 시장을 짓눌렀다.

21일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 293.18포인트(0.59%) 내린 4만9149.38에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 45.13포인트(0.63%) 하락한 7064.01, 나스닥종합지수는 144.43포인트(0.59%) 떨어진 2만4259.96에 거래를 마쳤다.

뉴욕 증시는 장 마감 직전 급격히 흔들렸다. 미국과 이란의 2차 종전 협상이 사실상 결렬 수순으로 접어들었다는 소식이 전해지면서다.

이 여파로 S&P500지수는 약 15분 사이 50포인트 가까이 밀렸다. 시장은 협상 결렬이 곧 전쟁 장기화와 유가 상승, 물가 불안으로 이어질 수 있다고 봤다.

그러나 장 종료 뒤 분위기는 다시 달라졌다. 트럼프 대통령은 자신이 운영하는 트루스소셜에 “이란 정부는 현재 심각하게 분열돼 있다”며 “지도부가 통일된 제안을 마련할 때까지 휴전을 연장하겠다”고 밝혔다.

이 소식에 시간외 선물시장은 빠르게 반등했다. E-Mini S&P500 선물은 약 50포인트가량 낙폭을 줄였다.

업종별로는 에너지를 제외한 대부분 업종이 내렸다. 소재와 통신서비스, 유틸리티, 부동산, 산업, 헬스케어 업종이 1% 넘게 하락했다.

대형 기술주 가운데서는 마이크로소프트와 브로드컴, 아마존이 상승했다. 반면 팀 쿡 최고경영자(CEO) 교체 이슈가 불거진 애플은 2.52% 내렸다. 유나이티드헬스그룹은 1분기 실적이 시장 예상치를 웃돌며 7% 급등했다.

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