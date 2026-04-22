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본문 요약

수요일인 22일은 전국이 흐리고 남부지역을 중심으로 다음날까지 비가 이어지겠다.

기상청은 고비사막·내몽골고원 등에서 발원한 황사가 우리나라 상공을 지나면서 황사의 영향을 받겠디고 예보했다.

기류 흐름 등에 따라 황사가 나타나는 지역·농도가 유동적이어서 이후 발표되는 기상정보·미세먼지 예보를 참고해야 한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“출근길 마스크·우산 챙기세요”···전국 미세먼지 ‘나쁨’, 남부엔 비 소식

입력 2026.04.22 08:11

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 서초구 반포한강공원에서 바라본 하늘이 고농도 미세먼지로 뿌옇다. 권도현 기자

서울 서초구 반포한강공원에서 바라본 하늘이 고농도 미세먼지로 뿌옇다. 권도현 기자

수요일인 22일은 전국이 흐리고 남부지역을 중심으로 다음날까지 비가 이어지겠다. 또 전국 대부분 지역이 황사의 영향을 받겠다.

이날부터 이틀간 예상 강수량은 제주도(북부 제외) 30∼80mm, 제주도 북부 10∼40mm, 광주·전남, 부산·경남 남해안 5∼20㎜, 전북, 울산·경남 내륙 5㎜ 미만이다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 10.1도, 인천 9.8도, 강릉 17.2도, 대전 11.0도, 광주 12.8도, 제주 16.0도, 대구 12.8도, 부산 15.2도, 울산 13.2도 등이다. 낮 기온은 15∼20도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 황사의 영향으로 전 권역이 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다. 기상청은 고비사막·내몽골고원 등에서 발원한 황사가 우리나라 상공을 지나면서 황사의 영향을 받겠디고 예보했다. 기류 흐름 등에 따라 황사가 나타나는 지역·농도가 유동적이어서 이후 발표되는 기상정보·미세먼지 예보를 참고해야 한다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼2.0ｍ, 서해 0.5∼2.5ｍ로 예상된다.

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