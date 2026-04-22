대구 팔공산서 불···1시간여 만에 진화

22일 오전 6시10분쯤 대구 동구 도학동 팔공산에서 불이 나 1시간 32분 만에 진화됐다.

산림당국은 헬기 6대와 차량 43대, 인력 134명을 투입해 화재를 이날 오전 7시42분쯤 불씨를 잡았다. 현장에는 초속 0.7ｍ의 비교적 약한 바람이 불고 있다.

산림당국은 산불 작업을 마무리한 후 발화 원인과 피해 면적 등을 조사할 예정이다.