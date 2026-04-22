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‘인플루언서 수사 무마 의혹’ 현직 경찰 등 오늘 구속심사···배우자에 금품 수수 뒤 수사 무마

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본문 요약

금품을 받고 유명 인플루언서의 사기 사건 수사를 무마한 혐의를 받는 현직 경찰관과, 금품을 건넨 인플루언서의 남편이 구속 심사를 받는다.

서울남부지법 황중연 영장전담 부장판사는 22일 오후 2시 뇌물수수·공무상비밀누설 등의 혐의를 받는 전 서울 강남경찰서 수사팀장 송모씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 연다.

송씨에게 사건 수사 무마를 청탁해 뇌물공여·자본시장법 위반 등 혐의로 구속영장이 청구된 사업가 이모씨도 함께 심사받는다.

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‘인플루언서 수사 무마 의혹’ 현직 경찰 등 오늘 구속심사···배우자에 금품 수수 뒤 수사 무마

입력 2026.04.22 08:38

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

법원 이미지. 경향신문 자료사진

법원 이미지. 경향신문 자료사진

금품을 받고 유명 인플루언서의 사기 사건 수사를 무마한 혐의를 받는 현직 경찰관과, 금품을 건넨 인플루언서의 남편이 구속 심사를 받는다.

서울남부지법 황중연 영장전담 부장판사는 22일 오후 2시 뇌물수수·공무상비밀누설 등의 혐의를 받는 전 서울 강남경찰서 수사팀장 송모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연다. 송씨에게 사건 수사 무마를 청탁해 뇌물공여·자본시장법 위반 등 혐의로 구속영장이 청구된 사업가 이모씨도 함께 심사받는다.

송씨는 2024년 인플루언서인 이씨의 아내가 사기·가맹사업법 위반 등 혐의로 고소당하자 이씨 아내의 사건을 불송치하는 대가로 유흥업소 접대·금품 등을 이씨 측으로부터 수수한 혐의를 받는다. 당시 송씨는 강남서 수사1과 소속 수사팀장이었다.

앞서 이씨의 주가조작 의혹을 수사하던 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 최근 이씨의 수사 무마 로비 정황도 포착한 뒤 수사를 이어오다 지난 20일 이들에 대한 구속영장을 청구했다. 검찰은 이 씨가 평소 친분이 있던 경찰청 소속 다른 경정급 경찰관을 통해 송씨를 만나게 돼 접대와 금품을 제공했다고 파악한 것으로 알려졌다.

검찰은 송씨가 자신의 소속이 아닌 다른 부서에서 진행하던 이씨 아내 관련 수사 정보를 이 씨에게 유출했을 가능성도 있다고 보고 수사를 계속하고 있는 것으로도 알려졌다.

송씨와 이씨의 구속 여부는 이르면 이날 오후 결정될 예정이다.

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