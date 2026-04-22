‘주차난’ 인천 남동공단에 250억 들여 379면 주차장 완공

인천시, 8월부터 운영

인천시가 남동공단 주차난 해소를 위해 대규모 공영주차장을 조성했다.

인천시는 남동공단 재생사업의 일환으로 남동근린공원에 대규모 지하주차장을 조성, 8월부터 운영할 예정이라고 22일 밝혔다.

250억원이 투입된 남동근린공원 지하주차장은 지하 1~2층에 연면적 1만1693㎡ 규모로, 차량 379대를 주차할 수 있다. 지하주차장에는 전기차 충전설비 17기도 함께 설치했다.

기존 남동근린공원 주차장 261면에 379면을 추가 조성해 주차 공간은 640면으로 늘었다. 남동공단 전체 공영주차장도 427면에서 806면으로 늘어났다.

이에 따라 주차 수급률도 33.3%에서 81.6%로 크게 개선될 것으로 기대된다. 주차료눈 30분에 600원, 15분마다 300원이 늘어난다. 전일은 6000원, 월 정기권은 6만원이다.

남동근린공원 주차장 상부에는 조경시설과 수목 6210주를 심고, 공중화장실을 설치하는 등 공원 환경도 개선했다.

남동근린공원은 남동대로와 수인선 철도가 인접한 지역으로 접근성이 뛰어나 주차장 활용도가 높을 것으로 인천시는 전망했다.

인천시 관계자는 “남동공단 주차난이 심각한 만큼, 지속적으로 공영주차장을 늘려나가겠다”고 말했다.