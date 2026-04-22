미 연준 의장 후보 “트럼프 꼭두각시 안 될 것…금리 인하 따를 생각 없다”

케빈 워시 인준 청문회…“독립적으로 결정” 강조

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보자는 21일(현지시간) 대통령은 일반적으로 기준금리 인하를 선호하지만 자신은 이를 그대로 따를 의사가 없다고 밝혔다.

워시 후보자는 이날 연방상원 은행위원회의 인준 청문회에서 “대통령들은 금리 인하를 선호하는 경향이 있다. 차이가 있다면 도널드 트럼프 대통령은 그것을 대리인이나 얼버무림 없이 매우 공개적으로 표현한다는 점”이라고 말했다.

이어 “하지만 연준의 독립성은 연준에 달려있다. 연준 지도부는 무엇이 옳은지 스스로 결정해야 한다”며 “선출직 공직자들이 금리에 대한 자기 견해를 밝힌다고 해서 통화정책의 독립성이 위협받는다고는 믿지 않는다”고 강조했다.

자신을 차기 연준 의장으로 지명한 ‘선출직 공직자’인 트럼프 대통령이 금리 인하를 압박하더라도 연준의 독립적인 판단에 따라 통화정책을 결정하겠다는 의미로 해석된다.

워시 후보자는 인준을 받으면 트럼프 대통령의 ‘인간 꼭두각시’가 될 것이냐는 질문에 “절대 아니다”라며 “내가 연준 의장으로 인준되면 독립적인 행동을 할 것”이라고 답했다. 그는 “(대통령에게) ‘자리를 주면 금리를 인하하겠다’는 식의 말은 하지 않았다”고 덧붙였다.

그는 “우리는 여전히 2021년과 2022년 정책 오류의 여파를 겪고 있다”며 “인플레이션이 (당시보다) 덜 문제되는 것이 사실이며, 이는 물가 상승률이 몇 년 전보다 덜 심각하다는 의미”라고 강조했다. 그러면서 “우리는 식품과 에너지를 제외한 근원 개인소비지출(PCE) 물가 지표를 사용했다. 이는 (물가) 상황이 어떤지 대략 추정하기 위한 것이었다. 이제는 그런 대략적 추정을 할 필요가 없다”며 “내가 가장 관심 있는 것은 ‘기저 인플레이션율’”이라고 말했다.

팬데믹 시절 통화정책 실패의 부작용이 현재까지 영향을 주는 상황에선 종전과 다른 관점으로 인플레이션을 판단해야 한다는 취지다. 트럼프 대통령의 선호와 무관한 ‘독립적 결정’을 표방하되, 금리 인하에 대한 여지는 열어둔 발언으로 해석될 수 있다.

그는 최근 PCE 물가 상승률이 연준의 목표치를 웃도는 게 트럼프 행정부의 관세 정책 탓이라는 지적에도 “동의하지 않는다”고 답했다.

지난 1월30일 차기 연준 의장으로 지명된 워시 후보자는 연준 이사 시절인 2011년 제2차 양적완화 정책에 반대하며 이사직에서 물러나는 등 통화정책에서 긴축을 지향하는 ‘매파’로 통했지만 근래(연준 의장 지명전) 들어서는 트럼프 대통령의 금리 인하 주장에 동조하는 입장을 보였다.