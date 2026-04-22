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본문 요약

대구시는 오는 10월까지 지역 내 노후 공동주택 8곳을 대상으로 에너지 절감 컨설팅을 실시한다고 22일 밝혔다.

에너지 효율 개선과 화재 예방을 위한 실질적인 해결책을 제시해 공동주택 관리자 및 주민들의 호응을 얻고 있다고 대구시는 밝혔다.

허주영 대구시 도시주택국장은 "전문 인력과 최신장비를 투입한 정밀 컨설팅으로 실효성 있는 에너지 절약 방안과 안전대책을 제시할 것"이라면서 "시민들이 더욱 안전하고 쾌적하게 거주할 수 있는 공동주택 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

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‘에너지 효율 높이고 안전도 챙기고’···대구, 노후 공동주택 대상 컨설팅

입력 2026.04.22 09:51

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 오는 10월까지 지역 내 노후 공동주택 8곳(5000여가구)을 대상으로 에너지 절감 컨설팅을 실시한다고 22일 밝혔다.

공동주택의 전기설비를 정밀 진단해 에너지 손실 요인을 살피고 안전사고를 막기 위한 조치로, 한국전기안전공사가 위탁 시행할 예정이다. 올해는 단지별 전력량 측정과 데이터 분석을 통해 실질적인 에너지 절감 및 효율화 방안 도출에 중점을 둘 방침이다.

특히 특·고압 전기설비 전반을 점검해 부적합 설비에 대한 구체적인 교체 방안을 제시할 예정이다. 노후 차단기 및 배선 노후화로 인한 감전·화재 등 대형 사고 예방을 위한 안전관리 방안도 함께 안내된다.

앞서 대구시는 2017년부터 이 사업을 추진해 지금까지 공동주택 165곳, 9만2000여가구를 점검했다. 에너지 효율 개선과 화재 예방을 위한 실질적인 해결책을 제시해 공동주택 관리자 및 주민들의 호응을 얻고 있다고 대구시는 밝혔다.

허주영 대구시 도시주택국장은 “전문 인력과 최신장비를 투입한 정밀 컨설팅으로 실효성 있는 에너지 절약 방안과 안전대책을 제시할 것”이라면서 “시민들이 더욱 안전하고 쾌적하게 거주할 수 있는 공동주택 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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