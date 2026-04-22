‘낙조 명소’ 이젠 치유 명소···태안서 세계 첫 ‘원예치유박람회’

꽃지해안공원서 30일간 개최 AI·산업·체험 결합한 미래형 박람회 100만본 꽃과 드론쇼 등 볼거리 풍성

낙조 명소로 알려진 꽃지해안공원에서 국제 승인을 받은 ‘세계 최초 원예치유박람회’가 막을 올린다.

태안국제원예치유박람회 조직위원회는 오는 25일부터 30일간 안면도 꽃지해안공원 일원에서 ‘2026 태안국제원예치유박람회’를 개최한다고 22일 밝혔다. 이번 박람회는 자연과 기술(AI), 산업이 결합된 미래형 행사로 기획됐다.

개막식에서는 1000대 규모의 드론쇼와 플라잉 퍼포먼스가 펼쳐진다. 공연에는 이찬원과 김용빈, 안성훈, 거미, 김장훈, 다이나믹 듀오, 임현정, 장사익 등 인기 아티스트가 참여한다.

이번 박람회는 2002·2009년 안면도에서 열린 꽃박람회 이후 17년 만에 열리는 행사로, 기존의 단순 전시 중심에서 벗어나 체험과 치유 기능을 강화한 것이 특징이다. 바다 경관을 배경으로 원예 산업, AI 기술, 치유 프로그램을 결합해 관광과 체험을 동시에 제공한다.

주제관인 특별관은 정원의 초대를 비롯해 황금 화원, 빗방울 정원, 꽃의 속삭임, 꽃밭의 낮잠, 나비의 숲 등 6개 존으로 구성됐다. 관람객이 나비의 시선으로 공간을 체험하는 몰입형 미디어아트가 적용돼 감각적인 원예치유 경험을 제공한다.

국제교류관 ‘동화나라’에서는 세계 주요 동화를 테마로 한 6개 정원이 조성됐다. 네덜란드 ‘검은 튤립의 정원’, 태국 전통설화를 바탕으로 한 ‘프라 아파이 마니’, 덴마크 ‘성냥팔이 소녀’, 독일 ‘브레멘 음악대’, 한국 ‘해와 달이 된 오누이’, 미국 ‘오즈의 마법사’ 등을 주제로 꾸며졌다.

치유농업관에서는 충남형 치유농업 모델을 기반으로 체험 프로그램이 운영된다. 체험 시간은 10~30분이며 이용료는 1000원이다. 대형 가지나무와 고추나무, 100년 된 구기자나무 등이 전시돼 눈길을 끈다.

산업관에는 원예·헬스·뷰티·푸드 분야 기업과 공공기관 등 95개 기관이 참여해 관련 기술과 제품을 선보이고 스마트 농업 정책을 소개한다.

원예치유체험관에서는 잔디머리 인형 만들기, 다육식물 분갈이, 압화 엽서 제작, 태안 꽃차 다도 체험, 공기정화 액자 만들기, 테라리움 등 다양한 체험 프로그램이 운영된다. 체험료는 3000~5000원 수준이다.

이밖에도 어린이 직업체험이 가능한 ‘키자니아 체험관’(이용료 2000원)과 AI 기반 감정 분석을 통해 맞춤형 음악을 제공하는 ‘AI 하모니 가든’도 마련됐다.

야외 공간에는 튤립 등 80여종, 약 100만본의 초화류가 조성돼 포토존을 형성하고 이슬로 작가의 ‘꽃잠의 정원’을 비롯해 향기정원, 약초정원, 이탈리아 정원 등 총 22개 정원이 관람객을 맞는다. 음식관과 푸드트럭, 카페 등 편의시설도 갖춰졌다.

입장권은 성인 기준 1만5000원이며 부행사장인 안면도수목원과 안면도 지방정원은 셔틀버스를 통해 무료로 이용할 수 있다. 또한 연계 행사장인 태안해양치유센터에서는 주중 40%, 주말 30%의 이용료 할인 혜택이 제공된다.