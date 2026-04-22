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본문 요약

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 다음달 31일까지 국립세종수목원 한국전통정원 전역에서 조선시대 왕실 기록과 수목원 식물을 연계한 '왕과 사는 식물' 교육 프로그램을 운영한다고 22일 밝혔다.

이번 프로그램은 수목원이 보유한 식물자원과 조선 왕실의 기록 문화를 접목해 관람객이 정원을 걸으며 체험할 수 있도록 기획됐다.

프로그램 스탬프 투어는 조선 왕실과 깊은 연관이 있는 식물 7종을 중심으로 진행된다.

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식물자원·조선 왕실 기록 문화 접목···세종수목원 ‘왕과 사는 식물’ 교육 프로그램 운영

입력 2026.04.22 10:14

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

수목원 전통정원서 ‘스탬프 투어·해설 프로그램’

‘왕과 사는 식물’ 스탬프투어 홍보물. 한국수목원정원관리원 제공

‘왕과 사는 식물’ 스탬프투어 홍보물. 한국수목원정원관리원 제공

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 다음달 31일까지 국립세종수목원 한국전통정원 전역에서 조선시대 왕실 기록과 수목원 식물을 연계한 ‘왕과 사는 식물’ 교육 프로그램을 운영한다고 22일 밝혔다.

이번 프로그램은 수목원이 보유한 식물자원과 조선 왕실의 기록 문화를 접목해 관람객이 정원을 걸으며 체험할 수 있도록 기획됐다.

프로그램 스탬프 투어는 조선 왕실과 깊은 연관이 있는 식물 7종(작약·모란·파초·매실나무·영산홍·정이품송·앵도나무)을 중심으로 진행된다. 각 지점에는 문헌 기록을 바탕으로 한 역사적 이야기와 식물 정보가 함께 제공되며 전문 해설과 함께 이동하는 무료 해설 프로그램도 운영될 예정이다.

특히 관람객이 전통정원 전 구역을 순회하며 스탬프 엽서를 완성하도록 구성해 체험의 완성도를 높였다. 완성된 엽서는 방문자센터 종합안내소 교육창구에서 기념품으로 교환할 수 있다.

오는 26일까지는 멸종위기 침엽수인 구상나무를 하루 선착순 100명에게 증정하며 이후 참여자에게는 씨앗카드가 제공된다.

국립세종수목원 관계자는 “조선시대를 배경으로 한 콘텐츠에 대한 관심이 높아지면서 왕실의 삶과 문화를 식물과 함께 체험할 수 있도록 프로그램을 마련했다”며 “관련 콘텐츠에 관심 있는 관람객들에게 새로운 경험이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

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