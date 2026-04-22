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“윤봉길을 지금 만나다” 예산서 ‘평화축제’ 25~26일 개최

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본문 요약

충남 예산군이 매헌 윤봉길 의사의 정신을 기리는 축제를 연다.

예산군은 오는 25~26일 덕산면 충의사 일원에서 '제53회 윤봉길 평화축제'를 개최한다고 22일 밝혔다.

매헌윤봉길월진회가 주관하는 이번 축제는 '지금 만나러 갑니다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“윤봉길을 지금 만나다” 예산서 ‘평화축제’ 25~26일 개최

입력 2026.04.22 10:17

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충의사 일원서 체험·경연·전시 프로그램 운영

유해 봉환 80주년 기념 행사도 마련

제53회 윤봉길 평화축제 일정표. 충남 예산군 제공

제53회 윤봉길 평화축제 일정표. 충남 예산군 제공

충남 예산군이 매헌 윤봉길 의사의 정신을 기리는 축제를 연다.

예산군은 오는 25~26일 덕산면 충의사 일원에서 ‘제53회 윤봉길 평화축제’를 개최한다고 22일 밝혔다.

(사)매헌윤봉길월진회가 주관하는 이번 축제는 ‘지금 만나러 갑니다. 그 사람 윤봉길’을 주제로 저한당과 도중도 일원에서 다양한 프로그램으로 진행된다.

주요 프로그램으로는 이머시브(몰입형) 도슨트 프로그램 ‘두 갈래의 길, 하나의 시간’을 비롯해 평화 부루마불 ‘상하이 가는 길’, ‘밀정’, ‘윤봉길 골든벨’, ‘매헌 사진관’ 등 체험형 콘텐츠가 운영된다.

또 그리기대회와 시낭송대회 등 경연 프로그램도 함께 열려 참여형 축제 분위기를 더할 예정이다.

이와 함께 ‘고난의 길’, ‘예산에 피어난 봄’ 등 윤봉길 의사 유해 봉환 80주년을 기념하는 전시 프로그램도 마련된다.

군은 가족 단위 방문객을 위해 인디언 텐트 등 가족형 쉼터를 확대하고 먹거리 구성도 강화해 ‘참여형’이자 ‘체류형’ 축제로 운영할 계획이다.

축제 일정과 프로그램, 주차 정보 등 자세한 내용은 윤봉길 평화축제 공식 블로그와 SNS를 통해 확인할 수 있다.

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