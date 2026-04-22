“윤봉길을 지금 만나다” 예산서 ‘평화축제’ 25~26일 개최

충의사 일원서 체험·경연·전시 프로그램 운영 유해 봉환 80주년 기념 행사도 마련

충남 예산군이 매헌 윤봉길 의사의 정신을 기리는 축제를 연다.

예산군은 오는 25~26일 덕산면 충의사 일원에서 ‘제53회 윤봉길 평화축제’를 개최한다고 22일 밝혔다.

(사)매헌윤봉길월진회가 주관하는 이번 축제는 ‘지금 만나러 갑니다. 그 사람 윤봉길’을 주제로 저한당과 도중도 일원에서 다양한 프로그램으로 진행된다.

주요 프로그램으로는 이머시브(몰입형) 도슨트 프로그램 ‘두 갈래의 길, 하나의 시간’을 비롯해 평화 부루마불 ‘상하이 가는 길’, ‘밀정’, ‘윤봉길 골든벨’, ‘매헌 사진관’ 등 체험형 콘텐츠가 운영된다.

또 그리기대회와 시낭송대회 등 경연 프로그램도 함께 열려 참여형 축제 분위기를 더할 예정이다.

이와 함께 ‘고난의 길’, ‘예산에 피어난 봄’ 등 윤봉길 의사 유해 봉환 80주년을 기념하는 전시 프로그램도 마련된다.

군은 가족 단위 방문객을 위해 인디언 텐트 등 가족형 쉼터를 확대하고 먹거리 구성도 강화해 ‘참여형’이자 ‘체류형’ 축제로 운영할 계획이다.

축제 일정과 프로그램, 주차 정보 등 자세한 내용은 윤봉길 평화축제 공식 블로그와 SNS를 통해 확인할 수 있다.