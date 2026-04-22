대전 5개 구청장 선거 대진표 확정···여야 공천 마무리

여야 공천 작업이 마무리되면서 오는 6월 치러진 대전 5개 구청장 선거의 대진표가 확정됐다.

더불어민주당 대전시당은 지난 20~21일 치러진 동구청장 후보 경선 결선투표에서 황인호 전 동구청장이 동구청장 후보로 확정됐다고 22일 밝혔다. 민주당은 같은 기간 서구청장 후보 경선 결선투표도 진행해 전문학 전 대전시의원을 후보로 확정했다. 이번 경선을 끝으로 민주당은 대전 5개 구청장 후보 공천을 모두 마무리 했으며, 국민의힘도 이미 5개 구청장 후보 공천을 모두 끝낸 상태다.

구별 후보 공천 결과를 보면 동구에서는 국민의힘 소속인 박희조 현 청장과 이번에 공천을 확정한 황 전 청장이 4년 만에 ‘리턴매치’를 치르게 됐다. 여기에 조국혁신당에서는 윤종명 전 대전시의원이 예비후보 등록을 했고, 최근 국민의힘을 탈당한 한현택 전 동구청장도 무소속 출마를 예고해 4자 대결이 펼쳐질 것으로 보인다.

중구에서는 민주당 소속 김제선 현 중구청장과 국민의힘 공천을 받은 김선광 전 대전시의원이 맞붙는다. 김 청장은 2024년 총선과 함께 치러진 재선거에서 당선돼 이번에 재선에 도전한다. 중구에서는 새미래민주당 소속 오바울씨도 구청장 예비후보로 등록을 했다.

서구는 당 공천을 확정받은 전문학 전 시의원이 재선 도전에 나서는 국민의힘 소속 서철모 현 청장과 대결하는 구도다. 조국혁신당에서도 유지곤 서구지역위원장이 서구청장 예비후보로 등록했다.

유성구와 대덕구는 양자 대결 구도로 압축됐다. 유성구는 민주당에서 정용래 현 청장이 3선 도전에 나서는 가운데 국민의힘은 조원휘 대전시의회 의장을 유성구청장 후보로 공천했다. 대덕구에서는 국민의힘 소속인 최충규 현 청장이 재선에 도전하고, 민주당은 김찬술 전 대전시의원을 공천해 4년 만에 대덕구청장 자리 재탈환을 노린다.

5개 구청장 선거와 함께 치러질 대전시장 선거도 이미 국민의힘 소속인 이장우 현 시장과 민주당 소속 허태정 전 시장간 ‘리턴매치’로 확정된 상태다. 대전시장 선거에는 강희린 개혁신당 대전시당위원장도 예비후보 등록을 했다.

2022년 치러진 지방선거에서는 국민의힘이 대전 5개구 중 유성구를 제외한 4개 구청장 선거와 대전시장 선거에서 승리했다. 중구는 당시 당선된 김광신 청장이 공직선거법 위반으로 당선 무효가 되면서 2024년 재선거에서 민주당이 구청장 자리를 탈환했다.