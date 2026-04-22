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지하철 해외카드 결제도입 한달···일 평균 관광객 9000명 찍었다

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본문 요약

최근 한 달간 서울 지하철에서 해외 신용카드와 간편결제로 교통카드를 구매·충전할 수 있게 되면서 하루 평균 9000명 이상이 서비스를 이용한 것으로 나타났다.

해외 발행 카드 결제는 일회용 승차권과 기후동행카드 구매 및 단기권 충전만 가능하다.

공사는 "별도 환전이나 국내 결제 수단 준비 없이 교통카드 구매와 충전이 가능해져 외국인 관광객의 지하철 이용 접근성이 개선된 것으로 보인다"고 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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지하철 해외카드 결제도입 한달···일 평균 관광객 9000명 찍었다

입력 2026.04.22 10:24

수정 2026.04.22 10:25

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  • 김은성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

해외카드 결제 도입 후 일평균 9000명·7000만원 사용

서울역·VISA(카드)·위챗페이(간편결제) 이용 최다

기동카 단기권 충전도 12만→24만건으로 2배 늘어

서울교통공사 제공.

서울교통공사 제공.

최근 한 달간 서울 지하철에서 해외 신용카드와 간편결제로 교통카드를 구매·충전할 수 있게 되면서 하루 평균 9000명 이상이 서비스를 이용한 것으로 나타났다.

서울교통공사가 지난 3월 17일부터 4월 17일까지 1~8호선에 설치된 교통카드 키오스크의 해외 발급 카드·간편결제 현황을 분석한 결과, 일 평균 9158명이 약 7000만원을 해외 신용카드·간편결제로 결제한 것으로 집계됐다고 22일 밝혔다.

해외 발행 카드 결제는 일회용 승차권과 기후동행카드 구매 및 단기권(1·2·3·5·7일권) 충전만 가능하다.

공사는 “별도 환전이나 국내 결제 수단 준비 없이 교통카드 구매와 충전이 가능해져 외국인 관광객의 지하철 이용 접근성이 개선된 것으로 보인다”고 설명했다.

역별로 보면 일 평균 금액 기준 서울역(526만원, 961건)이 가장 많았다. 그 외 홍대입구역(499만원, 880건)과 명동역(282만원, 893건)이 뒤를 이었다. 외국인 관광객 이동이 많은 주요 거점 역에서 이용이 집중된 것으로 분석된다.

결제 수단은 일 평균으로 해외 카드 중 VISA(3788건) 이용이 가장 많았다. 간편 결제는 위챗페이가 가장 높은 비중을 차지했다. 특히 위챗페이는 하루 평균 2069건을 기록하며, 국내 간편결제 수단의 이용 실적(628건)을 크게 웃돌았다.

서비스 도입 후 기후동행카드 단기권 충전 건수도 지난해 같은 기간 대비 2배 증가했다. 지난해 서울 지하철 1~8호선에서 기후동행카드 단기권의 충전 건수는 12만 건이었으나, 해외 발급 카드와 간편결제를 이용할 수 있게 되면서 약 24만건으로 뛰었다.

권종별로는 3일권이 35%로 가장 많았다. 이어 5일권(24%), 1일권(15%), 2일권(13%), 7일권(13%) 순으로 나타났다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “해외 신용카드·간편결제 도입으로 내국인 결제 편의성이 확대되고 외국인 관광객들의 지하철 이용 접근성이 개선된 것으로 나타났다”며 “앞으로도 서울을 찾는 외국인 관광객들이 쉽고 편리하게 지하철을 이용할 수 있도록 서비스를 개선해 나가겠다”고 말했다.

서울교통공사 제공.

서울교통공사 제공.

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