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국내 유일 자생지···제주 한라산서 300년 최고령 목련 개화

입력 2026.04.22 10:28

수정 2026.04.22 10:31

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이달 중순 한라산 계곡부 자생 최고령 목련 개화

국립산림과학원, 종 보존 위해 후계목 육성 본격화

제주 한라산 계곡에 자생하는 최고령 목련이 이달 중순 개화했다. 난대·아열대산림연구소 제공

제주 한라산 계곡에 자생하는 최고령 목련이 이달 중순 개화했다. 난대·아열대산림연구소 제공

제주 한라산 계곡에 자생하는 최고령 목련이 활짝 꽃을 피웠다. 한라산은 국내 유일의 목련 자생지이다.

산림청 국립산림과학원 난대·아열대산림연구소는 이달 중순 한라산 계곡부에 자생하는 최고령 목련이 개화를 시작했다고 22일 밝혔다.

제주에 자생하는 목련은 조경용으로 널리 식재돼 흔히 볼 수 있는 중국이 원산지인 백목련과 달리 꽃 아래쪽에 연한 분홍빛 선이 나타나고, 작은 잎이 1~2장 달린다.

국내에서는 한라산 일대에 드물게 분포한다. 목련은 한라산 해발 1000~1100m에 자연 군락을 이루고 있으며, 현재 천연보호구역으로 관리되고 있다.

이곳에서 발견된 최고령 목련은 가슴높이 둘레 약 3.1m, 높이 15m에 달한다. 수령은 약 300년으로 추정된다. 국내 산림생태 연구와 보전 측면에서 가치가 큰 산림유산으로 평가된다.

제주 한라산 계곡에 자생하는 최고령 목련이 이달 중순 개화했다. 난대·아열대산림연구소 제공

제주 한라산 계곡에 자생하는 최고령 목련이 이달 중순 개화했다. 난대·아열대산림연구소 제공

온실에서 자라는 목련 후계목. 난대·아열대산림연구소 제공

온실에서 자라는 목련 후계목. 난대·아열대산림연구소 제공

목련은 자생지에서 자연 번식을 통한 개체군 유지가 어려운 상황이다. 연구소는 자생 목련의 종 보존을 위해 자생지에서 수집한 종자로 증식한 후계목들은 생육하고 있다. 향후 복원과 종 보존을 위한 핵심 자원으로 활용할 전망이다.

이다현 연구사는 “목련은 국내에서 제주도에만 자생해 보전 가치가 높은 식물자원”이라며, “후계목을 체계적으로 육성하고 관련 기술 개발을 고도화해 제주 자생 목련의 안정적인 보전 기반을 마련하겠다”고 말했다.

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