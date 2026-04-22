전남 과일 곤약젤리, 미국 유통체인 타겟 입점···2000여 매장서 판매

전남에서 생산한 곤약젤리가 오는 8월부터 미국 2000여개 매장에서 판매된다.

22일 전남도에 따르면 나주 소재 좋은영농조합법인이 만든 과일 곤약젤리가 최근 미국 대형 유통체인 타겟(Target) 입점에 성공했다. 그동안 미국 내 소규모 판매와 수출은 이뤄졌지만 대형 유통체인 입점은 이번이 처음이다.

초도 수출 물량은 35만달러 규모다. 제품은 사과, 포도, 복숭아, 딸기 등 4종으로 오는 8월 1일부터 미국 전역 타겟 2000여개 매장에서 본격 판매될 예정이다.

곤약젤리는 곤약을 원료로 한 젤리 형태의 간식이다. 쫀득하고 탱글한 식감과 다양한 과일 풍미가 특징이다. 저칼로리 식품으로 건강과 체중 관리를 중시하는 소비 흐름에 맞물리면서 최근에는 단순 간식을 넘어 웰니스 식품으로 주목받고 있다.

이번 입점은 전남도가 지원한 2024년 뉴욕 팬시 푸드쇼 참가를 계기로 이뤄졌다. 당시 현지 바이어 상담을 통해 상품 경쟁력을 인정받았고, 미국 현지 유통망 진출로 이어졌다고 전남도는 설명했다.

2006년 설립된 좋은영농조합법인은 착즙 음료, 급식용 컵음료, 스틱형 젤리 등을 생산하는 농식품 가공업체다. HACCP, 식품안전시스템 인증(FSSC22000), 미국 FDA 공장 인증 등을 보유하고 있다. ‘헬로아이’ 시리즈 배·도라지 음료 등도 미국과 중국 등에 수출하고 있다.

현재 원료 과일은 국내산과 수입산을 함께 사용하고 있다. 전남도는 좋은영농조합법인과 협의해 지역 생산 과일을 원료로 활용하는 방안도 추진할 계획이다.

이기선 좋은영농조합법인 대표는 “올해 100억 원 매출 달성을 목표로 전남 농산물을 활용한 가공식품과 기능성 음료의 수출 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.

신현곤 전남도 국제협력관은 “전남 농수산식품이 한인 시장을 넘어 글로벌 주류 유통망에 진입한 대표 사례”라며 “앞으로도 해외 박람회 참가와 바이어 매칭 지원을 통해 수출 기반을 지속해서 확대하겠다”고 강조했다.