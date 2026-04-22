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김민석 “석유 최고가격제 긍정 효과 확인…4차 시행 여부 곧 결정”

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김민석 국무총리는 22일 현재 시행 중인 석유 최고가격제에 대해 "긍정적 효과와 여러 가지 의견들을 충분하고 신중하게 고려해 4차 시행 여부를 결정하겠다"고 말했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의 모두발언에서 "제3차 석유 최고가격제가 내일로 종료되고 4차 시행 여부를 곧 결정하게 된다"며 이같이 밝혔다.

김 총리는 "일부에서 실효성에 대한 여러 의견이 있다"면서도 "최고가격제 시행으로 물가 폭등 방지, 소비 위축 완화, 화물 기사 등 유가 민감 계층에 대한 충격 완화 등 긍정적 효과가 확인됐다"고 말했다.

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김민석 “석유 최고가격제 긍정 효과 확인…4차 시행 여부 곧 결정”

입력 2026.04.22 10:50

  • 이유진 기자

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김민석 국무총리가 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리가 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리는 22일 현재 시행 중인 석유 최고가격제에 대해 “긍정적 효과와 여러 가지 의견들을 충분하고 신중하게 고려해 4차 시행 여부를 결정하겠다”고 말했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의 모두발언에서 “제3차 석유 최고가격제가 내일로 종료되고 4차 시행 여부를 곧 결정하게 된다”며 이같이 밝혔다.

김 총리는 “일부에서 실효성에 대한 여러 의견이 있다”면서도 “최고가격제 시행으로 물가 폭등 방지, 소비 위축 완화, 화물 기사 등 유가 민감 계층에 대한 충격 완화 등 긍정적 효과가 확인됐다”고 말했다.

김 총리는 또 “중동 전쟁 장기화의 피해를 가장 크게, 먼저 체감하는 것은 중소기업과 생활 취업 계층”이라며 “정부가 편성한 추경이 중소기업과 서민들에게 실질적 도움이 될 수 있도록 적극 소통하면서 (방안을) 강구해가겠다”고 밝혔다.

김 총리는 과거 코로나19 대유행 사례를 언급하며 “코로나 위기는 우리에게 방역 시스템을 개선하고 바이오 제약산업 육성을 적극 추진하는 계기가 됐다”며 “(이번 위기에서도) 각 부처가 당면 상황도 챙기면서, 미래를 내다보며 변화와 혁신으로 나아가기 위한 과제 발굴도 함께 해달라”고 했다.

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