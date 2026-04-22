‘성난사람들 2’ 속 저 건물 어디서 봤더라?…용산·강남에 있다

아모레퍼시픽 사옥·디에이치 갤러리 ‘눈길’

넷플릭스가 지난 16일 공개해 화제를 모으는 ‘성난 사람들 시즌 2’에는 한국 기업의 대형 사옥과 최고급 성형외과 빌딩이 등장한다. 억만장자 회장이 가진 재력을 보여주기 위해 제작자가 엄선한 장소들이다.

22일 건설업계에 따르면 극중 글로벌 기업 사옥으로 등장하는 곳은 서울 용산구의 아모레퍼시픽 사옥이다. 정육면체의 건물 외관 전체를 알루미늄 차광판이 촘촘히 둘러싼 게 특징이다.

아모레퍼시픽 사옥은 영국 건축가 데이비드 치퍼필드가 설계하고 현대건설이 시공했다. 치퍼필드는 2023년 ‘건축 노벨상’으로 불리는 프리츠커상을 수상한 저명한 건축가다.

치퍼필드는 2023년 수상 기념으로 아모레시픽이 개최한 초청 강연에서 이 건물을 설계하는 데 ‘백자 달항아리’가 영감을 줬다고 언급하기도 했다.

성난사람들 시즌2에 성형외과 클리닉으로 등장하는 돔 형태의 독특한 건물은 서울 강남구 신사동의 ‘디에이치 갤러리’이다.

이곳은 현대건설이 자사 최상급 주거브랜드 ‘디에이치’를 알리기 위해 조성한 브랜드 홍보관으로, 지난 2023년 신사동에 문을 열었다. 서울에서 가장 주목받는 압구정 현대 아파트 재건축 사업을 수주하기 위해 현대건설이 활용하는 홍보 거점인 셈이다.

성난사람들 시즌2는 2023년 공개된 시즌1에 이어 한국계 이성진 감독이 이끈 작품으로, 사회 특권층이 모인 미국의 한 컨트리클럽을 배경으로 벌어지는 일을 그렸다. 할리우드 배우 오스카 아이작과 캐리 멀리건 등이 주연을 맡았고, 윤여정과 송강호 등 한국 배우도 출연했다.