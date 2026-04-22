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2~3세 자녀 차 태우고 이런 짓을···고의 교통사고로 보험금 1억5000만원 타낸 일당 송치

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본문 요약

어린 자녀를 차량에 태운 채 고의로 교통사고를 내는 등 법규 위반 차량을 노리는 방식으로 억대 보험금을 챙긴 일당이 검찰에 넘겨졌다.

이들은 충남 천안 일대에서 2023년 7월부터 지난해 3월까지 총 14차례에 걸쳐 고의로 교통사고를 내고 보험사로부터 약 1억5000만원을 편취한 혐의를 받는다.

이들은 좌회전 차로에서 직진하는 차량이나 안전지대를 침범하는 차량 등 교통법규를 위반한 차량을 범행 대상으로 삼아 고의로 들이받는 수법을 사용한 것으로 조사됐다.

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2~3세 자녀 차 태우고 이런 짓을···고의 교통사고로 보험금 1억5000만원 타낸 일당 송치

입력 2026.04.22 10:58

수정 2026.04.22 11:12

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  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

천안 일대서 총 14차례 사고 유발

법규 위반 차량 노려 고의적 범행

충남경찰청 전경. 강정의 기자

충남경찰청 전경. 강정의 기자

어린 자녀를 차량에 태운 채 고의로 교통사고를 내는 등 법규 위반 차량을 노리는 방식으로 억대 보험금을 챙긴 일당이 검찰에 넘겨졌다.

충남경찰청은 보험사기방지특별법 위반 혐의로 주범 A씨(26)를 구속 송치하고 공범 B씨(26) 등 4명을 불구속 송치했다고 22일 밝혔다.

이들은 충남 천안 일대에서 2023년 7월부터 지난해 3월까지 총 14차례에 걸쳐 고의로 교통사고를 내고 보험사로부터 약 1억5000만원을 편취한 혐의를 받는다.

이들은 좌회전 차로에서 직진하는 차량이나 안전지대를 침범하는 차량 등 교통법규를 위반한 차량을 범행 대상으로 삼아 고의로 들이받는 수법을 사용한 것으로 조사됐다.

특히 A씨는 공범들과 차량 2대에 나눠 타고 서로 고의 사고를 내거나 당시 2~3세에 불과한 자녀들을 차량에 태운 채 사고를 유발하기도 한 것으로 드러났다.

경찰은 보험업계의 수사 의뢰를 받아 수사에 착수했으며 범행 영상 분석을 통해 고의성을 입증하고 피의자들의 자백을 확보했다.

오토바이 배달 일을 하던 A씨는 경찰 조사에서 “수익이 적어 생계가 어려웠다”며 “교통사고 보상금이 비교적 빨리 지급된다는 점을 노려 범행을 계획했다”고 진술한 것으로 알려졌다.

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