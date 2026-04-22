라이칭더, 아프리카 유일 수교국 방문 무산…“중국 방해로 제3국들이 영공 안 열어줘”

라이칭더 대만 총통이 아프리카 유일 수교국인 에스와티니를 방문하려 했으나 중국의 방해로 취소했다고 대만 총통부가 밝혔다.

22일 대만 총통부에 따르면 라이 총리는 이날 에스와티니로 출발할 예정이었으나 아프리카 국가들인 세이셸, 마다가스카르, 모리셔스가 라이 총통이 탄 항공기의 영공 통과 승인을 철회했다고 밝혔다. 이로써 지난해 12월 이후 라이 총통의 1년 만의 해외 순방이 취소됐다.

총통부는 성명에서 “세 나라의 이번 조치는 사실상 경제적 압박을 포함한 중국 당국의 강력한 압박에 따른 것”이라며 중국의 “노골적인 간섭”이라고 규탄하고 “2300만 대만 국민은 세계와 교류할 권리가 있으며, 어떤 나라도 이를 막을 권리나 능력이 없다”고 밝혔다.

라이 총통은 페이스북에 “중국의 억압적 행동은 지역 안보 현장 유지를 해칠 뿐만 아니라 대만 국민의 감정도 상하게 한다”고 적었다.

블룸버그통신은 대만의 안보 관계자를 인용해 중국은 상당한 채무 탕감 철회, 자금 지원 중단, 경제 제재 부과 등을 포함한 경제적 압박을 통해 세이셸, 마다가스카르, 모리셔스에 압력을 가했다고 전했다. 에스와티니는 이 과정에서 어떠한 통보도 받지 못했다고 전해졌다.

블룸버그통신에 따르면 앨리스 은디아예 마다가스카르 외교장관은 성명에서 “마다가스카르는 모든 항공기의 영공 통과를 허가하거나 거부할 권리를 보유한다”고 짧게 밝혔으며, 셰이셀 정부는 “대만의 영공 사용을 거부하라는 중국의 압력을 전혀 받지 않았다”고 전했다. 모리셔스는 논평 요청에 응답하지 않았다.

라이 총통은 지난해 7월 미국을 경유해 중남미를 순방하려 했으나 당시 중국과 관세 협상을 앞두고 있었던 미국이 경유를 불허해 순방이 무산됐다.

윤나이칭 국민당 문화통신위원회 주석은 이번 순방 취소에 유감을 표하며 “중국 본토에 자제를 촉구하고 대만 정부에 외교적 공간을 허용하라고 촉구한다”고 논평했다. 국민당 측은 이번 순방 취소 사태는 시진핑 중국 국가주석과 정리원 국민당 주석의 회동과 무관하다고 선을 그었다.