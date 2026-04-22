ETF, ‘삼전·하닉’만 있으면 뜬다···삼전닉스 ETF 줄줄이 출시하는 운용사

올해 반도체를 대표하는 삼성전자·SK하이닉스가 투자자의 인기를 끌면서 상장지수펀드(ETF)에서도 ‘삼전·하닉’ 열풍이 거세다.

최근 자산운용사들은 삼성전자와 SK하이닉스의 비중을 높인 상품을 줄줄이 출시하고 있다. 특히 시장에서 크게 인기를 끄는 것이 두 종목을 담으면서 안전자산인 채권을 섞은 채권혼합형 ETF다. 반도체 성장세에 탑승하면서도 안정적인 이자 수익도 챙겨 자산배분을 극대화한 것이다.

채권혼합형 ETF의 경우 퇴직연금 계좌에서 안전자산으로 분류돼 100%까지 편입할 수 있다. 퇴직연금 규정상 주식 비중이 높은 위험자산 관련 상품은 계좌의 70%까지만 담을 수 있지만, 채권 비중이 50%가 넘으면 채권혼합형으로 분류돼 퇴직연금에서 삼성전자와 SK하이닉스를 최대한 담으려는 수요를 충족할 수 있는 셈이다.

관련 상품을 처음 내놓은 곳은 KB자산운용이다. 지난 2월 출시된 KB자산운용의 ‘RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF’는 지난 20일 기준 순자산이 1조원을 넘어섰다. 국내 채권혼합형 ETF 사상 최단기간 1조원 돌파를 기록할 정도로 ‘흥행’에 성공했다.

이어 다른 운용사도 줄줄이 비슷한 상품을 내놓고 있다.

지난 7일 삼성자산운용은 자산 절반을 삼성전자와 SK하이닉스에 최대 25% 투자하고 나머지 절반은 국고채 등 우량 채권으로 채운 ETF를 출시했고, 하나자산운용 등도 유사한 상품을 출시했다.

이 밖에도 ‘삼전닉스’를 활용한 다양한 ETF도 나오고 있다. 한국투자신탁운용은 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체 등 3개 종목에 약 75% 비중으로 압축 투자하는 ‘ACE AI반도체TOP3+ ETF’를 운용하고 있다. ETF에 담을 수 있는 개별 종목 비중 한도 내에서 최대한 반도체에 투자할 수 있도록 한 것이다.

미래에셋자산운용은 반도체에 투자하면서 커버드콜 전략을 결합해 주가상승과 배당을 동시에 챙기는 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 ETF도 선보였다.