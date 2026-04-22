여야 합의에도 ‘막판 변수’···세종 행정수도 특별법, 이번엔 통과될까

국토위 소위 앞두고 이승원 경제부시장 국회 방문 최민호 국민의힘 세종시장 후보도 여야 의원 만나

세종시가 ‘행정수도 건설 특별법’의 국회 통과를 앞두고 막판 총력전에 나섰다. 여야가 해당 법안을 최우선 안건으로 다루기로 합의한 가운데 시는 이번 회기 내 통과를 목표로 정치권 설득에 집중하고 있다.

이승원 세종시 경제부시장은 22일 국회 국토교통위원회 소속 김은혜 의원을 비롯한 여야 의원들을 만나 행정수도 건설 특별법 제정에 힘을 모아 줄 것을 요청했다.

최근 여야 정치권이 이번 소위에서 해당 법안을 최우선 안건으로 채택하기로 합의하면서 그 어느 때보다 통과 가능성이 높아진 상황이다.

이 부시장은 “여야 합의로 행정수도 건설 특별법안을 1번 안건으로 상정한 것은 국가 균형발전 실현이라는 국민적 염원이 반영된 결과”라며 “행정수도 완성을 더 이상 미룰 수 없다는 데 정치권이 공감한 것”이라고 말했다.

이어 “국회 세종의사당과 대통령 세종집무실 건립이 본격화되는 시점에서 지방선거 전 반드시 법안이 통과돼야 한다”며 “이번 소위가 행정수도 완성을 향한 새로운 이정표가 되길 기대한다”고 했다.

행정수도 건설 특별법은 지난 3월30일과 지난달 14일 열린 두 차례 소위에서 모두 마지막 안건으로 상정돼 논의조차 이뤄지지 못했다.

세종시는 오는 30일 예정된 국토교통위원회 전체회의에서 해당 법안이 다뤄질 수 있도록 정부와 정치권을 상대로 지속적인 설득에 나설 방침이다.

최민호 국민의힘 세종시장 후보도 같은 날 국회를 찾아 국토위 법안소위 이종욱 위원장을 비롯해 김은혜·김정재·민홍철·권영진·염태영·손명수 의원 등을 차례로 만나 행정수도 완성 특별법의 조속한 통과를 요청했다.

최 후보는 “세종은 20년 넘게 행정수도의 꿈을 품고 달려왔다”며 “특별법 하나의 통과 여부를 넘어 대한민국 균형발전의 미래가 달린 문제”라고 말했다. 이어 “세종시민들은 행정수도 완성이라는 약속을 믿고 이주해 왔다”며 “그 믿음에 국회가 응답해 달라”고 했다.

한편 ‘행정수도 건설 특별법’은 세종시를 실질적인 행정수도로 완성하기 위한 법적 기반을 마련하는 데 초점이 맞춰져 있다. 해당 법안에는 세종시에 행정수도로서의 지위를 부여하고 중앙행정기관의 추가 이전을 가능하게 하는 내용이 담겨 있다.