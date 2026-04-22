마약왕 박왕열 구속 기소··· 별도 유통 조직 3개 추가 적발

필리핀 교도소에 수감돼 있으면서 텔레그램을 통해 마약을 국내에 밀수·유통한 혐의를 받는 ‘마약왕’ 박왕열(47)이 22일 구속 기소됐다.

마약범죄 정부합동수사본부(이하 마약 합수본)는 이날 특정범죄가중처벌등에관한 법률위반(향정) 및 마약류관리에관한법률 위반(향정) 등 혐의로 박씨를 구속 기소했다고 밝혔다.

박씨는 2019년 11월24일부터 2024년 8월6일까지 필로폰 등 마약류를 국내로 밀반입해 유통하고 텔레그램을 통해 이를 판매한 혐의를 받는다. 박씨가 국내에 밀반입해 유통하려다 적발된 마약류는 필로폰 12.7㎏ 등 총 17.7㎏에 달한다. 적발된 마약은 필로폰 12.7㎏, 엑스터시 5791정, 케타민 2㎏, 합성대마 1㎏ 등이다.

마약 합수본은 송치 전부터 전담 태스크포스(TF)를 구성해 박씨의 혐의에 대한 집중 수사를 벌였다. 전담 TF는 필리핀에 검사와 수사관 등 9명을 파견해 박씨의 공범을 비롯한 필리핀 내 마약 유통조직 등을 상대로 수사를 벌였다.

그 결과 박씨 송환 전부터 수사 중이던 필로폰 4.1㎏ 밀수 범행 및 국내 유통조직 총책과 연계된 밀수 예비 범행 등 추가 범죄 사실을 확인했다. 마약 합수본은 추가 범행에 대해선 법무부와 협력해 추가 기소할 방침이다.

마약 합수본은 이른바 흰수염고래로 불리는 박왕열의 친척인 공범 A씨 등을 포함한 3개 유통조직 총책을 추가로 적발하고 이들에 대한 송환 절차도 진행 중이다. A씨 등은 인터폴 적색수배 등에도 불구하고 현재까지 송환되지 않은 채 지속적으로 국내로 마약류를 반입하고 있는 것으로 파악됐다.

마약 합수본 관계자는 “필리핀 수용시설에 수감 중인 마약 밀수·유통·판매 조직의 총책들은 수용시설 수형으로 국내 송환이 어려움을 오히려 범행기회로 활용하여 그들끼리 결탁해 범행을 지속했다”며 “교도소 내에서 소지 중인 휴대폰으로 각 조직의 국내 조직원에게 지시해 국내로 마약을 밀수입하고 유통하는 범행을 자행하고 수십억 원 규모의 범죄수익을 취득했다”고 말했다.

이어 “박왕열 및 관련자 다수의 계좌, 전자지갑 거래내역 등을 확보하여 범죄수익 계속 추적 중”이라며 “기소 이후에도 박왕열 및 각 마약류 밀수·유통 조직 총책들의 범죄 수익을 끝까지 추적하여 환수할 예정”이라고 덧붙였다.