7차례 줄곧 거부하다 사망사고 터지고서야···CU BGF, 화물연대와 교섭 착수

오늘 교섭 상견례 진행

지난 20일 CU 진주물류센터 앞에서 화물연대 조합원이 사망하는 사고가 발생한 지 이틀 만에 BGF리테일의 자회사 BGF로지스가 화물연대와 교섭에 착수했다.

공공운수노조 화물연대본부는 22일 오전 10시 전주노동지청에서 BGF로지스 대표이사와 화물연대본부 위원장이 교섭 상견례를 진행한다고 밝혔다. 이후 이날 오후 5시에는 대전역 인근에서 실무교섭 상견례를 진행할 예정이다.

BGF로지스는 편의점 납품 물류와 운송을 담당하는 회사로, CU를 운영하는 BGF리테일의 자회사다.

화물연대는 지난 1월부터 BGF 측에 7차례 원청 교섭을 요구해왔지만 사측은 “사용자가 아니다”라며 교섭을 거부해왔다. 이에 화물연대가 파업을 진행하자 사측은 대체 수송을 강행했고, 이 과정에서 화물연대 조합원 1명이 대체 차량에 치여 숨지고 2명이 다치는 참변이 발생했다.

화물연대는 이날 “하루 13~14시간, 한달 25일 근무에 빈번한 휴무 강제 반납, 매일같은 야간노동과 상하차, 아파서 쉬려 해도 하루 최대 90여만원의 대차비용으로 울며 겨자 먹기로 달릴 수밖에 없는 노동환경에 순소득 월 300만원 초중반의 열악한 운임 수준”이라며 “CU BGF는 처우개선과 휴식권 보장에 책임 있게 답해야 한다”고 밝혔다. 그러면서 “열사를 돌아가시게 만든 책임을 다하기 위해서라도 BGF로지스는 성실한 태도로 교섭에 참여해야 할 것”이라고 했다.

화물연대는 경찰과 사측의 책임자 처벌 및 재발 방지, 사측의 성실 교섭 참석 및 화물연대와 합의, 열사 명예회복을 위한 유가족과의 합의 등을 요구할 예정이다. 이들은 “열사정신을 계승하고 CU BGF와 경찰 공권력이 제대로 된 조치에 나설 때까지 화물연대는 멈추지 않겠다”고 했다.

노동계는 이번 사건을 자본과 공권력에 의한 참사로 규정하고, 책임 규명과 사태 해결을 위한 총력 투쟁에 나서고 있다.