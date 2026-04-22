충북 충주시, 고층 아파트에 CCTV 설치해 ‘재난 감시 안전망’으로 활용

충북 충주시가 고층건물에 폐쇄회로(CC)TV를 설치해 재난 감시체계를 구축한다.

충주시는 충주 푸르지오, 충주3차 푸르지오, 충주 센트럴 푸르지오 아파트와 ‘재난 모니터링 CCTV 설치·운영 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 22일 밝혔다. 이 아파트들은 모두 25층 이상이다.

협약에 따라 아파트는 CCTV 설치를 위한 옥상 공간을 무상 제공하고, 시는 시스템 구축과 운영 및 유지관리를 전담한다.

충주시는 고층 건물의 장점을 활용해 도심 내 감시 사각지대를 해소하기 위해 이번 협약을 추진했다.

충주시는 사업비 7000만 원을 들여 올해 이들 아파트에 CCTV를 설치한다.

CCTV는 충주시 통합관제센터와 연결돼 24시간 모니터링된다. 시민들은 충주시청 홈페이지와 도시 영상 스트리밍 서비스를 통해 실시간으로 영상을 볼 수 있다. 화재나 대형 안전사고 등 긴급 상황 발생 시에는 소방서, 경찰서 등 관계 기관과 영상이 공유된다.

충주시는 지난해에도 충주의료원, 호암우미린아파트, 서충주 삼일파라뷰 2차 아파트에 CCTV를 설치했다.

충주시 관계자는 “설치된 CCTV 카메라는 800만 화소의 고화질로 시민들이 영상을 상시 확인할 수 있다”며 “충주시를 민관 협력을 통해 도시 전역을 촘촘하게 관리할 수 있는 스마트 안전망을 갖춘 도시로 만들 것”이라고 말했다.