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대전시, 타는 만큼 돌려주는 ‘K-패스’ 환급 확대

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대전시, 타는 만큼 돌려주는 ‘K-패스’ 환급 확대

입력 2026.04.22 11:21

K-패스 홈페이지 화면 캡처.

K-패스 홈페이지 화면 캡처.

대전시가 대중교통을 이용하면 이용 요금의 일부를 돌려 주는 ‘K-패스’ 환급 혜택을 한시적으로 확대한다.

대전시는 시민 교통비 부담 완화와 대중교통 이용 활성화를 위해 이달부터 오는 9월까지 K-패스 환급 혜택을 확대한다고 22일 밝혔다.

K-패스는 전국 어니서나 월 15회 이상 대중교통을 이용하면 이용 금액 일부를 환급해주는 제도로 정률형과 정액형이 있다.

이번 한시 환급 확대에 따라 정률형은 출퇴근 시차시간대 환급률이 30% 상향된다. 상향된 환급률을 적용하면 일반 이용자는 50%, 청년·2자녀·어르신은 60%, 3자녀 이상은 80%, 저소득층은 83.3%까지 이용 요금을 돌려받을 수 있다. 출퇴근 시차시간대를 제외한 기타 시간대 환급률은 기존과 동일하게 적용된다.

월 교통비가 기준금액을 초과하면 초과분을 모두 돌려주는 정액형 ‘모두의 카드’는 한시 확대기간 환급 기준 금액을 50% 인하한다. 일반 기준금액은 5만5000원에서 2만7000원으로 낮아지고, 청년과 2자녀·어르신은 5만원에서 2만3000원으로 기준 금액이 하향된다. 3자녀 이상이나 저소득층은 기준 금액이 기존 4만원에서 2만원으로 조정된다.

지난달 기준 대전지역 K-패스 가입자는 11만2900여명이다. 이 가운데 월평균 환급 대상자는 5만7000여명으로, 지난 1~2월 기준 월평균 환급액은 1인당 1만6166원이다.

시 관계자는 “K-패스 환급 확대는 고유가 상황에서 시민 교통비 부담을 덜고, 트램 공사 본격화에 따라 대중교통 이용을 활성화하기 위한 것”이라며 “향후 시민들이 체감할 수 있는 교통복지를 위해 추가 예산 확보에도 힘쓸 계획”이라고 밝혔다.

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