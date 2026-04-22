민주당, 지선 주요 공약에 ‘메가특구·기후보험’…이 대통령표 ‘5대 성장’ 반영

더불어민주당이 22일 6·3 지방선거 주요 공약으로 지역 성장거점을 만드는 메가특구 지정과 기후위기 재난 시 즉시 보험금을 지급하는 기후보험 도입 등을 내걸었다. 전체적인 공약은 200개 규모로 정리했다.

민주당 정책위원회는 이날 국회에서 ‘5대 비전, 15대 정책과제, 200개 공약’으로 구성된 지방선거 공약 체계를 발표했다. 앞서 민주당이 생활밀착형 ‘착붙’ 공약 9개를 발표한 바 있지만, 전반적인 지방선거 공약 비전과 구성을 밝힌 것은 이번이 처음이다.

민주당은 지방선거 주요 공약으로 메가특구 지정, 기후보험 도입, 우리아이자립펀드 도입, 햇빛소득마을 확대, 지원주택 확대 등 다섯 가지를 소개했다. 메가특구 지정은 광역·초광역단위 전략 산업을 중심으로 지역 성장 거점을 조성한다는 내용으로, 혁신적 규제 특례 등 정책 지원과 제도 정비 방안 등이 공약으로 담겼다.

기후보험 도입은 폭염·폭우 등 이상 기후가 일정 기준에 미치면 중앙정부나 지방정부가 손해 사정없이 즉시 정액 보험금을 지급한다는 공약이다. 전통시장 소상공인과 공공 건설 일용직 노동자, 일정 나이 이상의 고령자를 대상으로 시범사업을 추진하며 향후 대상과 수준을 확대한다는 계획이다. 지방정부가 지역 특성에 따라 대상을 선택해 운영할 수 있게 했다.

우리아이자립펀드 도입 공약은 정부가 자녀 출생 시 펀드에 가입 시켜 일정 금액을 성인이 될 때까지 정기 입금해준다는 내용이다. 유사한 취지로 운영 중인 취약계층 아동 대상 ‘디딤씨앗통장’ 사업을 전환·확대하는 것이다. 정부 입금에 더해 부모의 입금도 허용하며, 적립액은 성인이 되면 교육·창업 등 제한된 목적으로 사용토록 했다.

주민들이 협동조합을 만들어 공공·마을부지에 태양광발전소를 설치·운영해 얻은 이익을 마을 복지나 연금으로 사용하는 햇빛소득마을 정책도 대폭 확대하기로 했다. 어르신·장애인 등에게 주거공간과 돌봄·생활 서비스를 함께 제공하는 지원주택은 거주 자격을 저소득층에서 중산층까지 확대하겠다고 약속했다.

민주당은 ‘대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부’라는 구호 아래 지방선거 5대 비전으로 지방주도성장 및 국가균형발전, AI(인공지능) 등 신산업성장 및 경제 대도약, 기회 보장 및 국민 성공, 민생안정 및 공정사회, 국가 정상화 및 국민주권회복을 제시했다. 비전마다 3개씩 총 15개 정책 과제를 만들었다.

민주당은 “이재명 대통령이 올해 신년사에서 밝힌 모두의 성장, 문화가 이끄는 성장, 안전에 기반한 성장, 지방주도성장, 평화가 뒷받침하는 성장 등 5대 전환을 발전적으로 확장해 공약에 반영했다”고 밝혔다.