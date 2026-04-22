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본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 22일 이재명 대통령의 특별감찰관 임명 절차 개시 요구에 "국회에선 대통령의 뜻을 받들어 신속하게 처리하겠다"고 밝혔다.

정 대표는 "2016년 박근혜 전 대통령이 임명한 이석수 초대 특별감찰관이 사임한 이후 10년 가까이 특별감찰관이 없었다"며 "만약 특별감찰관이 용산 대통령실 옆에서 두 눈 부릅뜨고 감시했더라면 윤석열도, 김건희도 그렇게 막무가내로 국정농단을 하진 못했을 텐데 하는 아쉬움이 있다"고 말했다.

대통령의 친인척 등을 감시하는 역할을 하는 특별감찰관은 국회가 3명의 후보자를 추천하면 대통령이 이 중 1명을 지명한 뒤 국회 인사청문회를 거쳐 임명된다.

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정청래 “특별감찰관 임명 절차, 신속 처리…재보궐 선거 공천 원칙은 국민 눈높이”

입력 2026.04.22 11:40

  • 박하얀 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽 세번째)가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석해 김경수 경남지사 후보(왼쪽 두번째)와 대화하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽 세번째)가 22일 경남 통영시 욕지도에서 탑승한 여객선에서 열린 선상 최고위원회의에 참석해 김경수 경남지사 후보(왼쪽 두번째)와 대화하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 22일 이재명 대통령의 특별감찰관 임명 절차 개시 요구에 “국회에선 대통령의 뜻을 받들어 신속하게 처리하겠다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 경남 통영시 욕지도에서 선상 최고위원회의를 열고 “역시 이 대통령이라는 생각이 들었다”며 이같이 말했다.

한병도 민주당 원내대표가 연임에 도전하려 전날 사퇴한 상황에서 당대표가 나서 특별감찰관 임명 절차 추진 의지를 재확인한 것으로 풀이된다.

정 대표는 “2016년 박근혜 전 대통령이 임명한 이석수 초대 특별감찰관이 사임한 이후 10년 가까이 특별감찰관이 없었다”며 “만약 특별감찰관이 용산 대통령실 옆에서 두 눈 부릅뜨고 감시했더라면 윤석열도, 김건희도 그렇게 막무가내로 국정농단을 하진 못했을 텐데 하는 아쉬움이 있다”고 말했다.

대통령의 친인척 등을 감시하는 역할을 하는 특별감찰관은 국회가 3명의 후보자를 추천하면 대통령이 이 중 1명을 지명한 뒤 국회 인사청문회를 거쳐 임명된다.

이날 현장 최고위원회의에는 민주당 김경수 경남지사 후보와 강석주 통영시장 후보가 참석했다. 정 대표는 “경남에 김경수가 없었으면 어떻게 했을까”라며 “김경수가 있어서 민주당 경남 필승 카드로 선거에 임할 수 있어 얼마나 다행인지 모른다”고 말했다. 전날 부·울·경 가운데 가장 집중해야 할 지역으로 경남을 꼽은 데 이어 김 후보 띄우기에 나선 것이다. 김 후보는 최근 각종 여론조사에서 박완수 국민의힘 후보와 접전을 벌이고 있다.

김 후보는 “행정통합에 1년에 5조원씩 중앙정부에서 파격적인 지원을 했듯, 메가시티가 즉각 복원되는대로 중앙정부에서 그에 걸맞은 지원이 이뤄질 수 있도록 민주당에서도 특별히 신경 써달라”며 집권 여당 프리미엄을 앞세웠다. 그는 “중앙정부와 사사건건 엇박자 나는 도정으로는 경남의 위기를 극복할 수 없고, 부·울·경을 발전시킬 수 없다”고 말했다.

정 대표는 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 공천 원칙과 관련해 “전 지역에 (전략)공천한다는 게 기본 원칙”이라며 “선거 승리와 선당후사가 이 전체를 꿰뚫는 정신”이라고 말했다. 그는 “모든 선거의 핵심 전략은 국민 눈높이와 승리의 관점”이라고 했다.

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